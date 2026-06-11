Trump u posljednji trenutak 'povukao ručnu' i otkazao napade: 'Uzimajući u obzir ovu činjenicu...'

Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je objavio da je otkazao planirane napade na Iran, nedugo nakon što je prijetio novim bombardiranjima i zauzimanjem postrojenja za izvoz nafte na otoku Harg. „Uzimajući u obzir činjenicu da su razgovori s Iranom podignuti na najvišu razinu i odobreni, kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država otkazao sam planirane udare i bombardiranja Irana zakazana za večeras”, napisao je republikanac u objavi na svojoj platformi Truth Social.
Trump je rekao da su „razgovore i konačne točke” odobrili SAD, Izrael, Saudijska Arabija, UAE, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i druge zemlje. „Pomorska blokada ostat će na snazi u punom kapacitetu sve dok ova transakcija ne bude finalizirana - vrijeme i mjesto potpisivanja bit će objavljeni uskoro”, dodao je.FOTO Nevjerojatni prizori na nebu iznad Međimurja: Ovako je izgledao dolazak nevremena
Eto šta se događa u cijelom svijetu kada takvoj budaletini dadeš da upravlja sa jednom od najvećih ratnih mašinerija. Ima jedan video na internetu kada afrikanci daju majmunu automatsku pušku. To je za usporedbu ali ova budala zarazliku od majmuna ima ispred cijevi na stotine tisuća ljudi.