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'ILUZIJA O OBEĆANOJ ZEMLJI'

Erdogan Netanyahuu i Trumpu: Neću dopustiti stvaranje 'velikog Izraela'

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Ronen Zvulun
Autor
Hassan Haidar Diab
11.06.2026.
u 18:27

Sigurnost Turske ne počinje na južnoj granici u pokrajini Hatay, nego mnogo dalje, u 'Alepu, Damasku i Bejrutu, poručio je turski predsjednik

"Dobro smo svjesni krajnjeg cilja izraelskih iluzija o 'Obećanoj zemlji' i, ako Bog da, to nikada nećemo dopustiti", poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, upozorivši da izraelska politika i vojni potezi stvaranja "velikog Izraela" predstavljaju prijetnju ne samo regiji nego i cijelom svijetu.

Govoreći jučer na sastanku parlamentarne skupine Stranke pravde i razvoja (AKP) u turskom parlamentu, Erdoğan je ustvrdio da su izraelski napadi na Siriju i Libanon dosegli razinu koja ugrožava i samu Tursku.

Ključne riječi
netanyahu Trump Erdogan Turska Izrael Iran

Komentara 3

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Avatar Based Croat
Based Croat
18:36 11.06.2026.

Trebalo bi se malo razmisliti o trenutnim granicama Turske. Jel to baš najpametnije tako. S 25% Kurda koji čine 40% rođenih u Turskoj i žive na kompaktnom teritoriju Kurdistana okupiranog od strane turskih imperijalista i tlačitelja.

PR
prajdali100
18:33 11.06.2026.

Eto tebe će pitati.

TO
Torabora19
18:46 11.06.2026.

Javio se lik koji izgleda kao hodajući mrtvac, maksimalno još godinu i odlazi Alahu na ispovjed.

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