Erdogan Netanyahuu i Trumpu: Neću dopustiti stvaranje 'velikog Izraela'

"Dobro smo svjesni krajnjeg cilja izraelskih iluzija o 'Obećanoj zemlji' i, ako Bog da, to nikada nećemo dopustiti", poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, upozorivši da izraelska politika i vojni potezi stvaranja "velikog Izraela" predstavljaju prijetnju ne samo regiji nego i cijelom svijetu.



Govoreći jučer na sastanku parlamentarne skupine Stranke pravde i razvoja (AKP) u turskom parlamentu, Erdoğan je ustvrdio da su izraelski napadi na Siriju i Libanon dosegli razinu koja ugrožava i samu Tursku.