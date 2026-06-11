Erdogan Netanyahuu i Trumpu: Neću dopustiti stvaranje 'velikog Izraela'

"Dobro smo svjesni krajnjeg cilja izraelskih iluzija o 'Obećanoj zemlji' i, ako Bog da, to nikada nećemo dopustiti", poručio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, upozorivši da izraelska politika i vojni potezi stvaranja "velikog Izraela" predstavljaju prijetnju ne samo regiji nego i cijelom svijetu.
Govoreći jučer na sastanku parlamentarne skupine Stranke pravde i razvoja (AKP) u turskom parlamentu, Erdoğan je ustvrdio da su izraelski napadi na Siriju i Libanon dosegli razinu koja ugrožava i samu Tursku.
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Trebalo bi se malo razmisliti o trenutnim granicama Turske. Jel to baš najpametnije tako. S 25% Kurda koji čine 40% rođenih u Turskoj i žive na kompaktnom teritoriju Kurdistana okupiranog od strane turskih imperijalista i tlačitelja.