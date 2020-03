Trump svakom građaninu daje po 1200 dolara

Sjedinjene Države usvojile su danas najveći paket pomoći gospodarstvu u svojoj povijesti. Nakon nekoliko dana prepucavanja, republikanci i demokrati danas su se rano ujutro u Senatu dogovorili o programu pomoći gospodarstvu u krizi uzrokovanoj koronavirusom. Ukupne mjere koje je administracija Donalda Trumpa namijenila za ekonomiju iznose dva bilijuna (dvije tisuće milijardi) dolara i uključuju direktne uplate građanima, pomoć poslodavcima te veća prava za nezaposlene.

Daju dva bilijuna dolara

Taj paket sadrži niz mjera: svaki će Amerikanac dobiti jednokratnu uplatu od 1200 dolara na svoj račun, dok je za svako dijete namijenjena uplata od 500 dolara. Bračni parovi dobit će 2400 dolara. Ta će mjera ukupno koštati 250 milijardi dolara.

Pogledajte zašto je važno ostati kod kuće

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Bit će povećana i naknada nezaposlenima za 600 dolara sljedeća četiri mjeseca, što je znatno povećanje jer prosječna je naknada onima bez posla u siječnju iznosila 385 dolara. Poduzećima koja broje manje od 500 radnika vlada će dati 350 milijardi dolara pomoći u obliku pozajmica od kojih veliki dio neće trebati biti vraćen ako zadrže radnu snagu. Te su pozajmice, slično kao i u europskim zemljama, zamišljene da financiraju plaće radnika u industrijama koje su stale s radom.

Država je namijenila dodatne 242 milijarde dolara za zdravstveni sustav u borbi protiv virusa. Iz tog će se iznosa crpiti i sredstva za pomoć siromašnima.U najkontroverznijem programu pomoći velike će kompanije u krizi dobiti čak 500 milijardi dolara pomoći od čega će 50 milijardi dolara pomoći otići aviokompanijama koje su najteže pogođene.

Poplava otkaza

U SAD-u u utorak je zaraženo novih 11 tisuća ljudi, a ukupno su umrle 784 osobe. Ukupno u zemlji ima više od 55 tisuća ljudi koji pozitivni na virus te je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila da bi ta zemlja mogla postati novi svjetski epicentar širenja zaraze. Posebno je teška situacija u New Yorku gdje je gotovo polovina zaraženih i umrlih Amerikanaca.

Guverner države New York Andrew Cuomo od vlade hitno traži novih 30 tisuća respiratora, četiri puta više nego što ih država ima sad. No, dok traje utrka struke sa suzbijanjem virusa, američko se gospodarstvo urušava. Prije dva dana investicijska je banka Morgan Stanley izračunala da su 3,4 milijuna Amerikanaca otišla na burzu u trećem tjednu ožujka (15.-21.) što je pet puta veći porast nezaposlenosti nego u bilo kojem drugom tjednu u američkoj povijesti.

Tijekom recesije 2007.-2009. ni u jednom tjednu se na burzu nije prijavilo više od 661 tisuću radnika. Ta investicijska banka predviđa da će stopa nezaposlenosti u recesiji porasti do 12,8 posto što je također razina do koje se nijednom nije popela ni u vrijeme Velike depresije. Američki je predsjednik jučer rekao da se nada da će tvrtke ponovno početi s redovnim poslovanjem do Uskrsa.