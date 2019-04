Trump skupom u Wisconsinu konkurirao novinarskoj gala večeri

Američki predsjednik Donald Trump održao je skup u stilu izborne kampanje u saveznoj državi Wisconsin u subotu kao izravna konkurencija godišnjoj gala večeri novinara i holivudskih zvijezda koja je istodobno održana u Washingtonu.

Govorom u Green Bayu, Trump nije izravno spominjao događaj u Washingtonu koji tradicionalno održava Udruga dopisnika Bijele Kuće, a koji Trump izbjegava već tri godine.

Predsjednikov govor u Wisconsinu trajao je 90 minuta pred skoro 10 tisuća okupljenih u saveznoj državi koja mu je pomogla doći do pobjede na izborima 2016. godine. Govorio je o temama ekonomije, nezaposlenosti, trgovine, i "fake news" (lažnim vijestima) u medijima.

Tom je prilikom kritizirao i demokrate rekavši da će njihove ideje dovesti do toga da "vlada preuzme gospodarstvo" i pritom naglasio da Sjedinjene Države nikada neće biti socijalistička država. Za republikance je rekao da su oni stranka za sve Amerikance, kao i to da su stranka američkog sna i radnika.

Trump je stigao u Wisconsin nakon susreta s japanskim premijerom Shinzeom Abeom u Washingtonu. Na skupu je stoga rekao da je japanski premijer obećao uložiti 40 milijardi dolara u tvornice automobila u SAD-u.

Trumpu je to bio prvi skup održan od objave izvješća posebnog istražitelja Roberta Muellera o ruskom uplitanju u američke izbore 2017., no u govoru se predsjednik na to nije osvrtao.

Na novinarskoj gala večeri, koju Trump izbjegava, najčešće se predsjednike stavlja u ulogu žrtve vrlo britkih viceva i kritika. Trump je poznat po kritikama medijima te je naredio svojoj administraciji da ne smije sudjelovati na tom događaju.

Na događaju, umjesto uobičajenog stand-up komičara, ove je godine za glavni govor izabran povjesničar Ron Chernow koji nije izravno spominjao Trumpa, ali se na njega referirao.

Chernow jer osudio "divljaštvo" Washingtona prema medijima poručivši da je "napad na novinarstvo, napad na našu demokraciju".

Naglasio je da su se predsjednici još od vremena Georga Washingtona osjećali oklevatani od medija, ali da se nikada nisu osvećivali tim institucijama.

"Odnosi predsjednika i medija neizbježno su teški, gotovo uvijek suparnički, no ne moraju biti okaljani otrovom", naglasio je Chernow.

Iako on vjeruje da je Amerika na "ozbiljnom testu", dodao je kako vjeruje da će zemlja to preživjeti te je ohrabrio medije da nastave tražiti činjenice iako imaju osjećaj da su napadnuti.