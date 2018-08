Trump se umiješao u agrarnu reformu JAR-a

Američki predsjednik Donald Trump umiješao se u kontroverznu južnoafričku agrarnu reformu tako što je uputio svog državnog tajnika da istraži navodne zapljene zemljišta i onog što je nazvao "rasprostranjenim ubijanjem" bijelih farmera.

Trumpova objava na Twitteru pojavila se nakon što je predsjednik pogledao prilog na televiziji Fox News u kojoj je voditelj Tucker Carlson prozvao većinski crnačku vladu Južnoafričke Republike (JAR) "rasističkom".

"Tražio sam od državnog tajnika Mikea Pompea da pobliže istraži oduzimanja zemlje i farmi te eksproprijacije i rasprostranjena ubojstva farmera ", napisao je predsjednik.

To je izazvalo bijes južnafričkih medija i korisnika društvenih mreža. Trump je ove godine već naljutio neke afričke države prozvavši ih "rupama". Bijeli Južnoafrikanci koji čine oko 10 posto stanovništva i dalje su vlasnici većine državnog zemljišta 24 godine nakon završetka apartheida.

Tijekom tog sustava crncima nije dopušteno posjedovati zemlju, a taj je zakon južnoafrički predsjednik Cyril Ramaphosa opisao kao "prvi grijeh" JAR-a.

Ramaphosina stranka Afrički nacionalni kongres (ANC) je ranije ovog mjeseca najavila da planiraju promijeniti ustav kako bi omogućili eksproprijaciju privatnog zemljišta bez naknade. Nakon Trumpove objave južnoafrička valuta rand je pala 1,52 posto u odnosu na američki dolar, prenosi Reuters.

Južnoafrička banka Land Bank koja je u vlasništvu države u ponedjeljak je objavila da bi legalizacija oduzimanja zemlje bez naknade mogla uzrokovati njezinu insolventnost koja bi vladu mogla koštati oko 41 milijardi randa (2,8 milijardi dolara).

Slučaj Zimbabve

Sličnu reformu donio je susjedni Zimbabve početkom ovog tisućljeća. Kad je ta država stekla neovisnost 1980. većina zemlje ostala je u vlasništvu bijelih farmera, nasljednika kolonijalista iz nekadašnje Rodezije, zbog čega je većinski crnačko stanovništvo ostalo bez obradive površine, a posjedovanje zemlje učinilo jednim od najosjetljivijh političkih pitanja u zemlji, piše Reuters.

U doba neovisnosti bijeli farmeri su posjedovali 70 posto najplodnije zemlje i generirali 80 posto agrikulturne proizvodnje. Nedavno zbačeni Robert Mugabe uveo je radikalne reforme koje su ohrabrivale okupaciju bijelačkih farmi, no to je uzrokovalo da Zimbambve izgubi svoj status prehrambene velesile Afrike te je dovelo do kolapsa niza industrija koje su ovisile o agrikulturi poput proizvodnje papira, tekstila, kože i odjeće.

Zimbabve time više nije mogao generirati stranu valutu što je rezultiralo tiskanjem novca središnje banke, te hiperinflacijom i visokom nezaposlenosti, prenosi Reuters.