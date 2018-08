Ovo je skandal na razini afere Watergate. Da nema imunitet, Trump bi bio optužen!

SAD trese skandal nakon što je bivši odvjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa Michael Cohen priznao pred sucem da je platio šutnju dvjema ženama koje su tvrdile da su bile u vezi s Trumpom, a cijeli slučaj u Večernjakovu studiju komentira naš dopisnik iz Bruxellesa Tomislav Krasnec.

Kaže kako je ovaj slučaj u razini afere Watergate, možda čak i veći skandal od dosad najtežeg političkog skandala u američkoj povijesti nakon kojeg je Richard Nixon dao ostavku na mjesto predsjednika SAD-a.

– Dugogodišnji Trumpov odvjetnik i čovjek za rješavanje prljavih poslova koji je Trumpu radio pravne usluge i prljave poslove dok je Trump bio biznismen, ali i u kampanji za predsjednika države, jučer je dao priznanje da je počinio kazneno djelo kada je dvjema djevojkama za koje se sumnja da su imale odnose s Trumpom, platio novac da o tome ne govore javno. To je učinio tijekom kampanje pokušavajući utjecati na izborni rezultat i rekao je da je to učinio u koordinaciji s kandidatom za kojega je tada radio. To je kazneno djelo u Americi – kaže Krasnec.

– Čovjek koji zna sve najprljavije Trumpove tajne pod pritiskom je tužitelja progovorio. To u ovom trenutku znači da bi Trump u toj optužnici bio imenovan kao nalogodavac tog kaznenog djela da nema imunitet koji ga štiti – objašnjava Krasnec.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.