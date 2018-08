Trump se okomio na novinare: Nije istina da me kraljica čekala, ja sam čekao nju 15 minuta!

Američki predsjednik Donald Trump optužio je medije za 'lažne, lažne odvratne vijesti' nakon što je objavljeno kako ga je engleska kraljica Elizabeta II. morala čekati pri zadnjem susretu u dvorcu Windsor.

On sada tvrdi kako je kraljica bila ta koja je kasnija te da je on čekao nju.

– Jako poštujem Ujedinjeno Kraljevstvo, jako ih poštujem. Pitali su me da popijem čaj s kraljicom koja je nevjerojatna. Sletio sam i čekao sam s kraljičinom stražom koji su inače divni ljudi. Čekao sam. Stigao sam 15 minuta ranije sa svojom suprugom i to je u redu. Hej, to je kraljica, u redu? Možemo čekati, a i malo sam uranio – ispričao je svoju verziju američki predsjednik i dodao kako je čajanka trebala trajati 15 minuta, no zadržali su se sat vremena.

Susret američkog predsjednika i engleske kraljice dogodio se prije tri tjedna, a mediji su tada pisali kako je Trump kasnio na sastanak te da ga je kraljica morala čekati. Trump, međutim sada tvrdi drugačije.

– Što se dogodilo sa slobodnim novinarstvom? Što se dogodilo s iskrenim izvještavanjem? Ne rade to. Samo izmišljaju priče – okomio se Trump ponovno na novinare.

