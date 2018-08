Trump primio pismo Kim Jong Una: 'Hvala mu na vraćanju posmrtnih ostataka'

Predsjednik SAD-a Donald Trump u srijedu je primio pismo sjevernokorejskog čelnika povezano s nedavnim razgovorima dvojice čelnika o denuklearizaciji Korejskog poluotoka, priopćila je Bijela kuća u četvrtak.

Dvojica čelnika su prigodom susreta u lipnju u Singapuru objavila postizanje dogovora u kojem je Kim potvrdio svoju "čvrstu" predanost denuklearizaciji, no od tada u tom pitanju nije postignut velik napredak.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon!