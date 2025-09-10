Trump šalje vojsku na migrante i u Chicagu

"Midway Blitz"... Tako je nazvana operacija u Illinoisu koju je pokrenula administracija Donalda Trumpa s ciljem da, kako je pojašnjeno, otkrije okorjele kriminalce među ilegalnim imigrantima. U Chicagu, trećem najvećem gradu u Sjedinjenim Državama nakon New Yorka i Los Angelesa, danima čekaju hoće li Trump doista poslati pripadnike Nacionalne garde kako bi pomogli imigracijskim i carinskim vlastima i drugim federalnim snagama. Prije toga takav se scenarij odvijao u Los Angelesu i Distriktu Columbia.
