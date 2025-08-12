Naši Portali
ŠALJE NACIONALNU GARDU

Trump protjeruje beskućnike iz Washingtona

Autor
Dino Brumec
12.08.2025.
u 17:10

Amerika nikada u povijesti nije imala više beskućnika - u siječnju 2024. bilo ih je 772 tisuće na američkim ulicama, što je povećanje od izrazito visokih 18% u odnosu na godinu ranije

Velik broj beskućnika u Sjedinjenim Državama postao je ne samo gorući problem u nizu velikih gradova, već i prvorazredno političko pitanje. To je još jasnije nakon što je predsjednik Donald Trump u nedjelju rekao kako svi beskućnici u prijestolnici Washingtonu moraju iseliti u druge gradove. Dio je to šire priče o razlikama između desnice i ljevice u Americi. Trumpovi republikanci, naime, smatraju da su loše politike demokrata koji upravljaju velikim gradovima dovele do porasta broja beskućnika, i da su građane u tim gradovima time učinili nesigurnijima. Trump zato želi strože kažnjavanje kriminalaca i uklanjanje uzroka rasta broja beskućnika.

beskućnici SAD Washington DC Donald Trump

Avatar Tomislav_Šubić
Tomislav_Šubić
17:31 12.08.2025.

Treba ih preseliti u Gazu, nakon što je Židovi oslobode.

