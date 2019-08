Trump potvrdio raspoređivanje kineskih vojnika na granici s Hong Kongom

Američki predsjednik Donald Trump je potvrdio u utorak, na temelju informacija američkih obavještajnih službi, da se kineska vojska raspoređuje na granici s Hong Kongom i pozvao je "sve da ostanu mirni".

Službeni kineski mediji su objavili video snimke okupljanja brojnih snaga na granici poluautonomne regije u nastojanju Kine da naglasi prijetnju intervencijom.

"Naše obavještajne službe su nas informirale da kineska vlada raspoređuje vojnike na granici s Hong Kongom", napisao je Trump na Twitteru.

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe!