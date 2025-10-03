U nedavnim kolumnama pokušao sam objasniti neprekidnu bujicu događaja u SAD-u potaknutu nemilosrdnom kampanjom predsjednika Trumpa da preobrazi američko društvo i politiku u smjeru konzervativizma i autoritarizma. Što se tiče američke vanjske politike, jednaki je izazov držati korak s njegovim stalnim potezima na svjetskoj sceni. No iako Trump također jasno ima cilj preobraziti globalnu ulogu Amerike, tek će se vidjeti slijedi li koherentan plan ili samo improvizira u hodu.
Prošlotjedni sastanak Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) bio je mjesto za višestruke iteracije predsjednikova jedinstvenog i provokativnog brenda diplomacije. Njegovo službeno obraćanje pred svjetskim tijelom bilo je bizarno zabavno blebetanje struje svijesti protiv neprijatelja i politika koje prezire. Osudio je UN kao proizvođača "riječi", a ne djela, i držao predavanje pogrešno vođenim državama članicama: "Vaše zemlje idu u pakao".
Trump postupa prema hiru i mijenja pozicije na temelju dnevne i satne kalibracije onoga što služi njegovim osobnim interesima
Trumpova očita promjena u stavu prema Ukrajini postavlja veće pitanje o njegovim krajnjim ciljevima u vanjskoj politici
Da li je ovaj Foley rodbinski povezan s Hassom? Kao da su jednojajcani karakterni blizanci - hrackaju, pljuju i sire antiamericku propagandu. U svakom slucaju nasli su si odgovarajuci list koji ce im objavljivati gnisobe!
Trump se bori protiv ljevičara i njihove zločinačke propagande koja uništava svijet.