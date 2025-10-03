Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 196
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
PIŠE JAMES B. FOLEY

Trump postupa prema hiru i mijenja pozicije na temelju dnevne i satne kalibracije onoga što služi njegovim osobnim interesima

U.S. President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House
NATHAN HOWARD/REUTERS
Autor
James B. Foley, bivši američki veleposlanik
03.10.2025.
u 18:27

Trumpova očita promjena u stavu prema Ukrajini postavlja veće pitanje o njegovim krajnjim ciljevima u vanjskoj politici

U nedavnim kolumnama pokušao sam objasniti neprekidnu bujicu događaja u SAD-u potaknutu nemilosrdnom kampanjom predsjednika Trumpa da preobrazi američko društvo i politiku u smjeru konzervativizma i autoritarizma. Što se tiče američke vanjske politike, jednaki je izazov držati korak s njegovim stalnim potezima na svjetskoj sceni. No iako Trump također jasno ima cilj preobraziti globalnu ulogu Amerike, tek će se vidjeti slijedi li koherentan plan ili samo improvizira u hodu.

Prošlotjedni sastanak Opće skupštine Ujedinjenih naroda (UNGA) bio je mjesto za višestruke iteracije predsjednikova jedinstvenog i provokativnog brenda diplomacije. Njegovo službeno obraćanje pred svjetskim tijelom bilo je bizarno zabavno blebetanje struje svijesti protiv neprijatelja i politika koje prezire. Osudio je UN kao proizvođača "riječi", a ne djela, i držao predavanje pogrešno vođenim državama članicama: "Vaše zemlje idu u pakao".

Ključne riječi
SAD Donald Trump

Komentara 2

Pogledaj Sve
KR
Kreacionist
19:52 03.10.2025.

Trump se bori protiv ljevičara i njihove zločinačke propagande koja uništava svijet.

HO
homofobic
18:40 03.10.2025.

Da li je ovaj Foley rodbinski povezan s Hassom? Kao da su jednojajcani karakterni blizanci - hrackaju, pljuju i sire antiamericku propagandu. U svakom slucaju nasli su si odgovarajuci list koji ce im objavljivati gnisobe!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još