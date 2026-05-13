Trump u Kinu stigao s najjačim adutima: 'Neka ovi briljantni ljudi izvedu svoju čaroliju'

Američki predsjednik Donald Trump sletio je u srijedu u Peking u pratnji osiguranja i suradnika, među kojima su Jensen Huang iz Nvidije i Elon Musk, nakon što je uoči dvodnevnog samita obećao da će potaknuti kineskog predsjednika Xija Jinpinga da se "otvori" prema američkim tvrtkama. Trump stiže u Kinu u prvi posjet jednoga američkog predsjednika toj zemlji u zadnjih gotovo deset godina. U sklopu posjeta nastojat će sklopiti nove poslove, održati krhko trgovinsko primirje s drugim najvećim gospodarstvom u svijetu i obnoviti povjerenje javnosti narušeno zbog rata s Iranom.

Izvršni direktori koji prate Trumpa uglavnom su iz tvrtki koje žele riješiti poslovne probleme s Kinom, poput Nvidije koja se namučila da bi dobila regulatorno dopuštenje za prodaju svojih moćnih čipova umjetne inteligencije H200 u toj zemlji. "Zamolit ću predsjednika Xija, izvanrednog vođu, da otvori Kinu, kako bi ovi briljantni ljudi mogli izvesti svoju čaroliju", objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Socialu, misleći pritom na izaslanstvo izvršnog direktora.

Upitan o Trumpovoj objavi, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun kazao je da je Peking spreman "na proširenje suradnje, upravljanje razlikama i na to da se unese više stabilnosti i sigurnosti u turbulentni svijet". Dok se Trump priprema za sastanak s Xijem, njegov trgovinski pregovarač Scott Bessent završio je trosatne pripremne razgovore s kineskim dužnosnicima u Južnoj Koreji.

Službena kineska novinska agencija Xinhua opisala ih je "iskrenima, sveobuhvatnima i konstruktivnima", no dužnosnici nisu iznijeli nikakve pojedinosti. U sklopu boravka u Kini Trump će uz sastanke prisustvovati svečanom prijemu u Velikoj dvorani naroda, obići će Nebeski hram s UNESCO-ove liste kulturne baštine i biti na državnom banketu. Osim razgovora o trgovini, raspravljat će se i o nizu ostalih osjetljivih tema, od rata s Iranom do prodaje američkog oružja Tajvanu, demokratski upravljanom otoku na koji Kina polaže pravo. Općenito se očekuje da će Trump pokušati potaknuti Kinu da uvjeri Teheran na sklapanje dogovora s Washingtonom o okončanju sukoba, premda je rekao kako ne misli da će mu trebati kineska pomoć.