Gdje je nestala Melania Trump? Sve je više teorija zavjera

Prva američka dama Melania Trump nije uspjela svojim tvitom raspršiti spekulacije o tome gdje sada živi budući da mediji ističu kako se nije pojavila u javnosti gotovo tri tjedna od operacije.

"Vidim da mediji rade prekovremeno spekulirajući o tome gdje sam i što radim", napisala je na Twitteru. "Budite mirni, ovdje sam u @BijelojKući sa svojom obitelji, osjećam se sjajno & naporno radim za dobrobit djece i američkog naroda", napisala je.

I see the media is working overtime speculating where I am & what I'm doing. Rest assured, I'm here at the @WhiteHouse w my family, feeling great, & working hard on behalf of children & the American people!