Trump opet tweeta: Melania se dobro oporavlja i pozitivnog je duha

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je kazao da se njegova supruga Melania Trump dobro oporavlja nakon jučerašnjega operativnog zahvata na bubregu i da je pozitivnog duha.

Trump je suprugu posjetio u vojnoj bolnici Walter Reed u Marylandu u predgrađu Washingtona gdje se oporavlja nakon jučerašnje operacije.

- Operacija je uspješno obavljena, Melania je pozitivnog duha. Hvala svima koji joj upućuju dobre želje', tvitao je Trump prije odlaska helikopterom iz Bijele kuće u posjet supruzi.

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers!