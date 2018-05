Objavio ovu fotografiju uz komentar zbog kojeg su ga izvrijeđali

Glazbenik VJ, poznat i kao The Liveman odlučio je testirati je li njegova djevojka "materijal za brak" na jedan, mnogima, neobičan način.

U svom domu je ostavio neurednu kuhinju da provjeri hoće li ona to očistiti i pospremiti. Kako je objavio na Twitteru, ostao je razočaran jer ona to nije napravila i shvatio je da nije djevojka za brak.

Zbog tog komentara uz fotografiju, njegovi obožavatelji su ga izvrijeđali i mnoge obožavateljice su napisale kako nije u redu ženu testiratina ovaj način niti smatrati da bi nečija žena trebala biti kućna pomoćnica.

Neke su navele da u takav dom ne bi ušle te da je djevojka dugo i ostala s obzirom na to u kakav ju je dom doveo.

Foto: Twitter

"Pozvao sam svoju djevojku prvi put u životu u kuću, i, da budem iskren, bio sam izuzetno razočaran. Otišla je, a da nije čak ni suđe oprala. Mislio sam da je ovaj put riječ o odličnom materijalu za ženidbu, ali je pala na testu."

Imagine inviting UPoor uthi uyamzama by putting her through a test and fails it with flying colours kant it was her ticket to better life. No offense https://t.co/BmRVLRQCvv