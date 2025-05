Trump se obrušio na EU: Gori su od Kine, no popustit će oni, samo gledajte!

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao burne reakcije na međunarodnoj sceni, izjavivši u ponedjeljak da je Europska unija „u mnogim aspektima gora od Kine“, svega nekoliko sati nakon što su Washington i Peking dogovorili smanjenje međusobnih carina i privremeno primirje u trgovinskom ratu.

„Europska unija je na mnoge načine zločestija od Kine, u redu?“ rekao je Trump kritizirajući Bruxelles. „Oh, popustit će oni. Samo gledajte. Mi držimo sve karte u rukama. Postupaju vrlo nepravedno prema nama.“ Unatoč višekratnim pokušajima Bruxellesa da postigne dogovor s Washingtonom o ukidanju carina koje je Trumpova administracija uvela na europske proizvode, EU još uvijek nije uspjela ostvariti značajniji napredak.

Trump: "The European Union is in many ways nastier than China. We've just started with them. We have all the cards. They treated us very unfairly." pic.twitter.com/u4ClW1WHtT