Trump opet podigao prašinu komentarom predsjedniku Liberije: 'Gdje si naučio tako lijepo govoriti engleski?'

Ovaj tjedan Bijela kuća održala je radni ručak s predsjednicima pet afričkih zemalja – Mauritanije, Gvineje-Bissau, Liberije, Senegala i Gabona – na kojem se razgovaralo o gospodarskoj suradnji. Iako se radi o kontinentu s više od 50 država, samo su ove zemlje dobile poziv, piše CNN.

Američki predsjednik Donald Trump tom je prilikom istaknuo kako vidi velike poslovne mogućnosti u Africi koje mogu koristiti i SAD-u i afričkim partnerima. Na susret nisu bile pozvane ključne afričke sile poput Nigerije, Egipta, Etiopije i Južnoafričke Republike, koje su članice BRICS-a – saveza kojem pripadaju i rivali SAD-a poput Rusije i Kine.

Na društvenim mrežama posebno je odjeknula jedna Trumpova nezgodna opaska sa sastanka s afričkim liderima. Izrazio je divljenje engleskom jeziku kojim je govorio predsjednik Liberije Joseph Nyuma Boakai, upitavši ga: "Kako to da tako lijepo govoriš engleski? Gdje si ga naučio?"

Boakai je kratko i jasno odgovorio – u Liberiji. Inače, u Liberiji je engleski službeni jezik.

Komentar američkog predsjednika ubrzo je postao predmet šale i kritike online zajednice, koja ga je ismijala zbog osnovnog nepoznavanja činjenica o toj zapadnoafričkoj zemlji.

Trump to the President of Liberia: "Such good English. Where did you learn to speak so beautifully?"



English is the official language of Liberia... pic.twitter.com/Q4nbmINHTr