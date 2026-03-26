Uganda na strani Izraela? 'Mogli smo to odraditi u 72 sata, ali oni nikada ne slušaju crnca'

Načelnik obrambenih snaga Ugande, general Muhoozi Kainerugaba, izrazio je podršku Izraelu usred aktualnog rata s Iranom u nizu objava na platformi X u četvrtak.

'Želimo da rat na Bliskom istoku odmah završi. Svijet je umoran od toga“, napisao je, dodavši da bi svaka priča o uništenju ili porazu Izraela dovela Ugandu u rat. 'Na strani Izraela!', zaključio je.

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026

U jednoj od ranijih objava na platformi X, Kainerugaba je najavio i plan izgradnje spomenika potpukovniku Yonatanu Yoniju Netanyahuu u međunarodnoj zračnoj luci u Entebbeu, u središnjoj Ugandi. Prema njegovim riječima, kip bi trebao biti postavljen upravo na mjestu gdje je Netanyahu poginuo tijekom otmice zrakoplova Air Francea 1976. godine, kada je oteto više od stotinu Židova i Izraelaca. Istaknuo je kako bi taj spomenik simbolizirao veze između Ugande i Izraela, iako službene potvrde vlade o projektu zasad nema, javlja Jerusalem post. .

Kasnije tijekom četvrtka, u novoj objavi, otkrio je i da je ponudio pomoć ugandskih obrambenih snaga i Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu. 'Mogli smo zauzeti Teheran za 72 sata bez ikakvog bombardiranja, ali, naravno, oni nikada ne slušaju crnca. Zašto bombardirati ljude koji vas podržavaju?”, poručio je, kako prenosi izraelski list.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu 2016. godine sudjelovao je na komemoraciji u zračnoj luci Entebbe povodom 40. obljetnice slavne vojne akcije poznate kao 'Operacija Entebbe', odnosno 'Operacija Yonatan'. Tada je istaknuo razliku između prošlosti i sadašnjosti, rekavši da je Izrael nekad djelovao u zemlji pod vodstvom brutalnog diktatora koji je štitio teroriste, dok danas dolazi u prijateljsku državu koja se bori protiv njih.

Operacija iz 1976. bila je odgovor na otmicu putničkog zrakoplova na letu iz Izraela za Francusku, koji su palestinski i njemački militanti preusmjerili preko Libije u Ugandu, uz potporu tadašnjeg diktatora Idija Amina. Izraelske snage uspjele su spasiti 102 od 106 talaca u brzoj i preciznoj akciji. Napadom je zapovijedao Yonatan Netanyahu, brat današnjeg premijera i zapovjednik elitne postrojbe Sayeret Matkal. Iako je operacija bila uspješna, upravo je on bio jedini izraelski vojnik koji je poginuo, zbog čega je akcija kasnije nazvana u njegovu čast.