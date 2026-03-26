Zaziva se žestok potez: Ovako bi mogli kazniti Mađarsku zbog kontakta s Rusima

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó potvrdio je da redovito kontaktira ruskog kolegu Sergeja Lavrova, nakon što su se proteklih dana pojavile optužbe da Mađarska izravno šalje informacije Moskvi sa sastanaka na razini Europske unije. Podsjetimo, Szijjártó je optužen da redovno kontaktira Lavrova tijekom pauza između sastanaka u Bruxellesu. On je, naime, kazao kako razgovara i s drugim partnerima izvan Europske unije te kako je riječ o "diplomaciji". Mađarska vlada ranije je te optužbe odbacila kao lažne vijesti. S obzirom na to, neki smatraju kako Mađarsku treba isključiti iz povjerljivih sastanaka EU-a, ako ne pruži odgovarajuća objašnjenja o incidentu, a među njima je i José Manuel Barroso, bivši predsjednik Europske komisije.

Barroso je, u intervjuu za Euronews, naglasio važnost iskrene suradnje među državama članicama te istaknuo kako su optužbe da je Mađarska dijelila povjerljive informacije s Rusijom "vrlo uznemirujuće i izrazito zabrinjavajuće". Uz to, dodao je da Budimpešta prvo mora jasno navesti opseg svojih kontakata s Kremljom te da, ako to objašnjenje ne bude dovoljno, predsjednik Europskog vijeća António Costa treba isključiti Mađarsku "u nekim pitanjima“. Do sada pružena objašnjenja mađarske vlade zapravo i nisu prava objašnjenja, smatra bivši čelnik Europske komisije.

Europska unija može poduzeti pravne mjere protiv zemalja koje krše obvezu iskrenе suradnje, no Barroso vjeruje da bi politički ili diplomatski pristup mogao biti prikladniji. "Uvijek možemo pokazati zemlji koja se ne pridržava osnovnih načela pristojnosti da zemlje mogu politički krenuti dalje“, rekao je.

Poljski premijer Donald Tusk ranije je otkrio da je Litva još 2019. godine zatražila isključenje mađarske delegacije s NATO sastanka zbog straha da je mogla podijeliti povjerljive informacije s Moskvom. S obzirom na to da je Rusija pod sankcijama zbog invazije Ukrajine 2022. godine, većina država članica Europske unije prekinula je ili drastično smanjila veze s Moskvom. Zbog novih optužbi, i Europska komisija pozvala je Mađarsku da pojasni kontakte. "Izvješća prema kojima je mađarski ministar vanjskih poslova navodno otkrio svom ruskom kolegi zatvorene rasprave na ministarskoj razini u Vijeću izrazito su zabrinjavajuća“, izjavio je u ponedjeljak glasnogovornik Europske komisije.

Optužbe su se pojavile u jeku predizborne kampanje u Mađarskoj, uoči parlamentarnih izbora u travnju na kojima premijeru Viktoru Orbánu prijeti poraz. Orbán je, s obzirom na to, posljednjih tjedana dodatno zaoštrio svoju retoriku prema Bruxellesu i Ukrajini, uoči dana odluke 12. travnja. Njega, inače, mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. Također, Szijjártó je od veljače 2022., kada je Rusija pokrenula invaziju Ukrajine, posjetio Moskvu 16 puta. Njegov posljednji posjet bio je 4. ožujka kada se u Kremlju sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Okidač za najnoviji krug napetosti s Kijevom bila je ukrajinska tvrdnja da će trebati nekoliko tjedana za popravak naftovoda kojim se doprema ruska nafta u Mađarsku, a koji je navodno oštećen u ruskom napadu dronom. Kao odgovor, mađarski premijer blokirao je daljnje sankcije EU Rusiji te dodatni zajam Ukrajini od 90 milijardi eura. Nakon toga, Mađarska je zaplijenila dva oklopna vozila u vlasništvu Oschadbanke, ukrajinske državne štedionice, i uhitila sedam Ukrajinaca koji su ih pratili. Konvoj je prevozio desetke milijuna eura u gotovini i zlatne poluge iz Beča u Kijev, a Budimpešta je sugerirala da je riječ o pranju novca.