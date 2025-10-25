Naši Portali
TRUMP I PUTIN

Trump o Putinu: 'Neću gubit vrijeme bez dogovora o Ukrajini'

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska
Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS
1/3
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
25.10.2025.
u 22:52

Sjedinjene Države uvele su nove sankcije ruskom energetskom sektoru.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da "neće gubiti vrijeme" na zakazivanje još jednog sastanka sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom bez dogovora na vidiku o okončanju sukoba u Ukrajini.

"Morao bih znati da ćemo postići dogovor", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One, odgovarajući na pitanje što bi ga uvjerilo da održi novi sastanak s Putinom. "Neću gubiti vrijeme. Uvijek sam imao odličan odnos s Vladimirom Putinom, ali ovo je bilo vrlo razočaravajuće", dodao je, misleći na svoje pokušaje rješavanja sukoba između Moskve i Kijeva. 

Donald Trump je u utorak na neodređeno vrijeme odgodio novonajavljeni sastanak s Vladimirom Putinom u Budimpešti, rekavši da ne želi uzaludne razgovore, a Sjedinjene Države su sljedećeg dana uvele nove sankcije ruskom energetskom sektoru.

sankcije Ukrajina Putin Trump

