Trump o luksuznom daru Katara: 'Mogao bih biti glup i reći da ne želimo besplatan, vrlo skup zrakoplov'

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je etičke zabrinutosti oko svog plana da prihvati zrakoplov kao dar od katarske kraljevske obitelji, rekavši u ponedjeljak da bi bilo "glupo" odbiti velikodušnu ponudu. Luksuzni zrakoplov vrijedan 400 milijuna dolara, koji bi služio kao predsjednički Air Force One, bio bi jedan od najvrjednijih darova koje je američka vlada ikada primila. Vijest o ponudi odmah je izazvala kritike demokrata koji su upozorili da je riječ o sukobu interesa te da bi dar mogao utjecati na odluke predsjednika. Trump je rekao da će zrakoplov Boeing 747-8 po završetku mandata biti doniran predsjedničkoj knjižnici, spremištu istraživačkih materijala njegove administracije, te da ga ne planira koristiti za osobne svrhe nakon odlaska s dužnosti. "Mislim da je to sjajna gesta Katara. Jako to cijenim. Nikada ne bih odbio takvu ponudu. Mislim, mogao bih biti glup i reći da ne želimo besplatan, vrlo skup zrakoplov", rekao je Trump u Bijeloj kući prije odlaska na putovanje na Bliski istok.

Republikanski predsjednik smatra da je ponuda znak zahvalnosti za američku pomoć u obrani zemalja u regiji, uključujući Katar, Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate, sve stanice na njegovom putovanju planiranom za ovaj tjedan. Trump je dodao da je njegova odluka o prihvaćanju dara praktične prirode te da je razočaran što je Boeingu trebalo toliko dugo da isporuči nove zrakoplove Air Force One koje je naručio tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da se pravni detalji oko donacije Ministarstvu obrane još uvijek razrađuju te da Trumpova administracija nije zabrinuta zbog onoga što bi Katari mogli tražiti zauzvrat.