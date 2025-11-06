Naši Portali
OPTUŽUJE IH ZA DISKRIMINACIJU

Trump ne dolazi na summit G20. 'Neću tamo predstavljati SAD'

U.S. President Donald Trump hosts a Rose Garden Club lunch at the White House at the White House in Washington
VL
Autor
Laura Puklin
06.11.2025.
u 12:51

Dodao je kako tamo neće predstavljati Sjedinjene Države te kako se skup tamo ni ne bi trebao održavati

Američki predsjednik Donald Trump neće doći na summit skupine G20, prenosi The Economic Times. U utorak je izjavio kako neće prisustvovati sastanku koji se krajem studenog održava u Johannesburgu zbog "ozbiljnih problema s politikom Južnoafričke Republike prema ljudskim pravima“. U razgovoru s novinarima rekao je da "Sjedinjene Države ne bi trebale sudjelovati na tako važnom međunarodnom skupu u zemlji gdje su oduzimanje zemlje i genocid glavne teme razgovora“.

Dodao je kako tamo neće predstavljati Sjedinjene Države te kako se skup tamo ni ne bi trebao održavati. Njegove izjave dolaze par dana nakon što je finski predsjednik Alexander Stubb predložio da se održi trilateralni sastanak čelnika SAD-a, Rusije i Ukrajine na marginama summita G20. Trump je i prije kritizirao državnike Južnoafričke Republike. Optuživao ih je za diskriminaciju i zlostavljanje bijelih Afrikanera. 

 U veljači je potpisao i izvršnu uredbu kojom je osudio navodno oduzimanje poljoprivrednog zemljišta „etničkih manjina Afrikanera bez naknade“. Pretorija je njegove tvrdnje odbacila kao „činjenično netočne“ i optužila Washington za širenje dezinformacija. Ranije je rečeno kako će potpredsjednik JD Vance predstavljati Sjedinjene Američke Države na summitu G20.

Kremlj je potvrdio kako  ruski predsjednik Vladimir Putin neće doći na sastanak u Johannesburg. Rusiju će umjesto njega zastupati Maksim Oreškin, zamjenik šefa Putinova kabineta, prenosi Andalou Ajansi. Trump je posljednjih mjeseci pokušavao potaknuti mirovne pregovore između Moskve i Kijeva, no napredak je minimalan. Kremlj i dalje odbija pristati na prekid vatre te ostaje pri svojim teritorijalnim zahtjevima. 

Kupnja