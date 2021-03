Trump natuknuo mogućnost ponovne kandidature za predsjednika 2024. godine

Bivši američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je u svom prvom velikom nastupu nakon napuštanja Bijele kuće natuknuo moguću ponovnu kandidaturu za predsjednika 2024. godine, napao je predsjednika Joea Bidena, a i ponovio svoje lažne tvrdnje da je pobijedio na izborima 2020. godine.

"Naš pokret ponosnih, vrijednih američkih domoljuba tek započinje i na kraju ćemo pobijediti. Pobijedit ćemo", poručio je Trump u govoru na najvećemu američkom godišnjem skupu konzervativaca u Orlandu na Floridi, što mu je ujedno i prvi javni govor na tribini nakon što je prije gotovo šest tjedana otišao iz Bijele kuće.

Odbijajući priznati da je izgubio predsjedničke izbore 3. studenoga od Joea Bidena, Trump je kritizirao prve tjedne mandata svog demokratskog nasljednika i sugerirao da bi se mogao ponovno kandidirati.

"Joe Biden je imao najkatastrofalniji prvi mjesec od bilo kojeg predsjednika u modernoj povijesti", ustvrdio je Trump, nastojeći se pozicionirati kao vodeći kritičar novog predsjednika, uključujući imigraciju i sigurnost duž američke granice s Meksikom, kao i sporo ponovno otvaranje škola zatvorenih zbog pandemije.

"Upravo su izgubili Bijelu kuću", ustvrdio je Trump nakon što je kritizirao Bidenove postupke. "Ali tko zna, tko zna, možda ih čak odlučim i treći put pobijediti", izjavio je bivši američki predsjednik u govoru koji je započeo s više od sat vremena zakašnjenja, a u kojem je između ostalog poručio i da želi spasiti kulturu i identitet Sjedinjenih Država.

Trumpove posljednje burne tjedne u Bijeloj kući obilježio je i smrtonosni napad njegovih pristaša 6. siječnja na američki Kapitol u pokušaju da Kongresu onemoguće potvrđivanje Bidenove izborne pobjede, za koju je Trump neosnovano tvrdio da je ukaljana širokom prijevarom, podsjetio je Reuters.

U vrhu Republikanske stranke izbio je potom sukob, gdje je čelnik senatske republikanske manjine Mitch McConnell Trumpa smatrao "moralno odgovornim" za napad te priželjkivao da on postane prošlost za tu stranku, dok je primjerice s druge strane Trumpov saveznik iz Senata Lindsey Graham smatrao da budućnost stranke ovisi o energiji konzervativne baze koja podupire Trumpa.

Trump je u govoru u Orlandu proglasio Republikansku stranku jedinstvenom i ujedinjenom te rekao da ne pokušava i ne planira pokretati neku treću stranku, što je ideja o kojoj je razgovarao sa savjetnicima u posljednjih nekoliko mjeseci.

"Ne pokrećemo nove stranke. Imamo Republikansku stranku. Bit će jedinstvena i jača nego ikad prije. Ne osnivam novu stranku", rekao je.

U govoru je opet ponovio svoje neutemeljene izjave o izbornoj prijevari, ustvrdivši da Sjedinjene Države "imaju vrlo bolestan i korumpiran izborni proces koji se mora odmah popraviti. Ovi su izbori bili namješteni", ustvrdio je Trump, dodavši da Vrhovni sud i drugi sudovi nisu htjeli učiniti ništa po tom pitanju.

Foto: Orlando Sentinel/ABACA/PIXSELL Donald Trump Speaks For The First Time Since Leaving Office - Orlando NO FILM, NO VIDEO, NO TV, NO DOCUMENTARY - Former President Donald Trump speaks during CPAC at the Hyatt Regency in Orlando, FL, USA on Sunday, February 28, 2021. Photo by Stephen M. Dowell/Orlando Sentinel/TNS/ABACAPRESS.COM Orlando Sentinel/TNS/ABACA /PIXSELL

"Pobijedio si! Pobijedio si!", bio je odgovor okupljenih pristaša Trumpu.

CPAC (Conservative Political Action Conference) najveći je američki skup konzervativaca, koji je započeo u petak a završava u nedjelju, a njegovi sudionici pružili su snažnu potporu Trumpu, pri čemu ih se 55 posto u anketi izjasnilo da bi glasovalo za njega u republikanskoj utrci za predsjedničku nominaciju 2024. godine. Na drugom mjestu našao se guverner Floride Ron DeSantis s 21 posto glasova.

U odvojenom pak anketnom pitanju o tome bi li se Trump trebao ponovno kandidirati 2024. godine, 68 posto odgovora je bilo potvrdno, dok je 32 posto anketiranih izrazilo protivljenje ili odgovorilo da nema mišljenje.