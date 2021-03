Susret četiri dana prije njegove smrti pretvorio se u intervju dug četiri sata

Trebao je to biti samo dogovor za intervju. Gostovanje na Večernji TV-u BiH, internetskoj televiziji koju smo nedavno otvorili. Tko je mogao i pomisliti da će nam to biti posljednji susret s Milanom Bandićem.

Posljednji intervju

Ekipa Večernjaka iz BiH vjerojatno je posljednja koja je s njim i imala svojevrsni intervju, koji na kraju nije ni objavljen. Tada smo “službeni” razgovor, odnosno snimanje odgodili za Mostar i dogovorili se da ćemo ga realizirati kada se otvore granice. Susret četiri dana prije njegove smrti pretvorio se u neformalni intervju dug četiri sata. “Kako je u mojoj Hercegovini?”, prvo je što nam je rekao.

Glavni urednik Večernjeg lista BiH Jozo Pavković s Milanom Bandićem dugo se poznaje. Već je prije s njim razgovarao o gostovanju na Večernji TV-u, a dogovor je bio, kada dođemo u Zagreb, utanačiti sve detalje. Sve je trebalo biti neformalno i kratko. Bio je raspoložen, vidno sretan. Jer, imao je sugovornike u zajedničkim temama. “Došao sam u Zagreb s koferom u ruci, izašao na Glavnom kolodvoru i nisam znao kamo krenuti”, počeo je svoju priču.

“Trebao sam doći do kuće prijatelja kod kojega ću biti u Zagrebu. Sjećam se svjetiljki koje su tada obasjavale ulice, taj trag svjetla ostao mi je u sjećanju. I danas, barem jednom godišnje, prođem stazom kojom sam prvi put kročio kroz Zagreb. Sudbina je htjela da tu ostanem i živim s ovim gradom”, prisjećao se. Bilo je ugodno slušati njegovu životnu ispovijest. Sjećanje na prve zagrebačke dane. A onda – sadašnjost.

“Jeste li vidjeli novu žičaru? Morate tamo otići. Obećajte mi da ćete to još večeras učiniti. Ubrzo ćemo je pustiti u rad i njome će se besplatno voziti svi Zagrepčani, vožnje u koroni nećemo im naplaćivati. Tako sam odlučio”, kazao je teško govoreći zbog problema s glasnicama.

Prošli smo zajedno 30-ak njegovih godina, posebice posljednjih 20 otkad je na čelu Zagreba. Isticao je susrete, razgovore s predsjednicima, premijerima, “otkrio” nam je i neke tajne, prepričavao detalje susreta sa slavnim osobama, dužnosnicima… I što su mu to rekli o Zagrebu, Hrvatskoj…

“Gradonačelniče, sve to što govorite morate staviti u knjigu. Vaš je život zanimljiv i zato ga morate ukoričiti”, kazali smo mu nakon duljeg razgovora i niza zanimljivih priča koje je još zanimljivije prepričavao. Svaka posebna, živopisna. Kako je nostalgično govorio o rodnom kraju, upitah ga: “Razmišljate li da se nakon svega, kad odete u mirovinu, vratite u Hercegovinu?” Odgovorio mi je: “Pa nije da ne razmišljam...”

No mislio je odraditi još jedan gradonačelnički mandat u koji je bio siguran da će ga dobiti. Više smo puta htjeli poći jer pred nama je bio put dug stotine kilometara. No on je tražio da nam još nešto ispriča. Meni, koja sam s njim bila rijetko, bilo je pravo iznenađenje vidjeti uvijek užurbanog, zauzetog Milana Bandića koji se nikamo ne žuri, ne želi prekinuti razgovor, rastati se. Želio nam je ispričati još neku životnu priču. Kako da je slutio da će to biti oproštaj.

Mnogo je toga planirao

“Eh, kako bih volio doći u lov s prijateljima, dolje kod Gruda. Pa da pada kiša, a ja čekam u našoj lijepoj šumi”, kazao je s nostalgijom. Prisjetio se kome je sve pomagao, posebice siromašnim hercegovačkim studentima, o čemu javnost malo zna. Bilo je tu i planova koje nam je otkrio. Što će raditi u Zagrebu, graditi, kako će se upravo u njegovu gradu organizirati automobilska utrka, jedna od najprestižnijih na svijetu i kako je taj događaj doveo u hrvatsku metropolu, te o Aleji velikana, novim parkovima, mostu na Jarunu, Dinamovu stadionu, atletskoj stazi… Želio je još više proširiti grad i dati mu još moderniju dimenziju. Imao je još puno toga završiti. Nažalost, smrt je došla iznenada i zaustavila ga. A kako je u Zagrebu bio sunčan dan (a novinari razmišljaju korak unaprijed), predložili smo mu fotografiranje na terasi. Za uspomenu.

Bili smo sigurni da ćemo uskoro snimiti i intervju pa ćemo ga moći “pokriti” i zagrebačkim fotografijama. Pogled s vrha zgrade očaravajući. Zagreb – cijeli na dlanu. I sam bi, da ga je netko pitao kakvu bi posljednju fotografiju želio, vjerojatno najviše volio da s njim bude i njegov Zagreb. Upravo kao i na ovim fotografijama. Posljednjima s Milanom Bandićem...

