KRHKI MIR

Trump naredio brzo razoružavanje Hamasa: 'Samo jednom rječju mogu pokrenuti rat'

Autor
Hassan Haidar Diab
16.10.2025.
u 21:30

"Mi živimo između nade i pakla. Uživamo u svakom danu kada se ne puca jer ne znamo što će se dogoditi sutra", rekao je za Večernji list palestinski novinar iz Gaze Imad Eid

Unatoč potpisanom sporazumu o prekidu vatre u ponedjeljak u Sharm el-Sheikhu, krvoproliće u Pojasu Gaze ne prestaje. Od trenutka potpisivanja primirja ubijeno je više od dvadeset Palestinaca. Riječ je o još jednom "krhkom miru" koji visi o niti, dok nitko sa sigurnošću ne može reći hoće li se doista održati. Iako američki predsjednik Donald Trump u svojim izjavama naglašava da je "rat završen" i da slijedi razdoblje stabilnosti, posljednje poruke iz Izraela ponovno najavljuju mogućnost "pakla" ako se prekid vatre prekrši.

Stanovnici Gaze, iscrpljeni dvjema godinama rata, razaranja, gladi i žeđi, žive u potpunoj neizvjesnosti. Ulice koje su još jučer odzvanjale eksplozijama danas su tihe, ali ta tišina više podsjeća na predah pred novu oluju nego na istinski mir. Ljudi ondje, umorni od sukoba, više ni ne vjeruju obećanjima međunarodne zajednice ni političkim izjavama koje se svakodnevno smjenjuju na naslovnicama svjetskih medija. Razgovarao sam s palestinskim novinarom Imadom Eidom, koji posljednje dvije godine izvještava iz središta sukoba. Na moje pitanje kakva je trenutačna situacija u Pojasu Gaze i postoji li nada da će mir potrajati, njegov odgovor bio je kratak, ali snažan:

Benjamin Netanyahu Imad Eid mirovni sporazum Izrael Gaza Palestina Hamas

HO
homofobic
21:44 16.10.2025.

Da li nada u bolje ili pakao, ovisi jedino i iskljucivo o teroristima! Neka se pridrzavaju dogovorenog mira i nece biti pakla!

