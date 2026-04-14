Bila je Trumpova miljenica u Europi, a sad je u čudu zbog onog što je rekla: 'Šokiran sam'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je ‌talijanskim novinama u utorak da je bio "šokiran" premijerkom Giorgiom Meloni i da je očekivao da će biti hrabrija, uputivši javnu kritiku jednoj od najbližih europskih saveznica. Meloni je bila glasna potpora Trumpu, ali je kritizirala njegovu odluku da uđe u rat s Iranom, a u ponedjeljak je ocijenila Trumpovu kritiku pape Lava kao "neprihvatljivu".

Trump je u intervjuu za Corriere della Sera rekao da je ⁠Meloni "vrlo drugačija od onoga što sam mislio" te je osudio njezino odbijanje pomoći u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca. "Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti. Bio sam u krivu", ​stoji u članku. Bijela kuća i Melonin ured nisu komentirali njegove izjave.

Kritike označavaju dramatičnu promjenu tona prema Meloni, koja je bila jedina europska čelnica koja je prisustvovala Trumpovoj inauguraciji 2025., ističe Reuters. Prošlog mjeseca Trump je nazvao Meloni "velikom čelnicom", ali sada ju optužuje da nije poduprla napore SAD-a oko energetske sigurnosti ⁠i Irana, te rekao da Italija želi da Amerika "odradi posao za nju". "Ona je ta koja je neprihvatljiva jer ju nije briga ima li Iran nuklearno oružje i raznio bi Italiju u dvije minute ⁠da ima priliku", rekao je.

Oko 66 posto Talijana sada ima negativno mišljenje o američkom čelniku, a anketari kažu da su Melonine veze s Bijelom kućom možda pridonijele njezinom porazu prošlog mjeseca na referendumu o reformi pravosuđa. Rat u Iranu podigao je cijene energije u Italiji, koja uvelike ovisi o uvozu nafte i plina. "Italija plaća najveće troškove energije na svijetu i nije spremna boriti se za Hormuški tjesnac. Ovise o Donaldu Trumpu da ga drži otvorenim", dodao je američki predsjednik.