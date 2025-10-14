FOTO Tko je ljepotica iz Bijele kuće koju često viđamo? Najmlađa je glasnogovornica u povijesti

Tijekom studija stažirala je u Fox Newsu i u tadašnjem Trumpovom Uredu za komunikacije, što joj je, kako je rekla za Politico 2020., dalo prvi uvid u rad s medijima i potaknulo je da izgradi karijeru u PR-u.
Kasnije je bila direktorica komunikacija za kongresnicu Elise Stefanik, a potom se kandidirala za Kongres New Hampshirea 2022., gdje je osvojila republikansku nominaciju, ali izgubila u općim izborima.
Leavitt se u siječnju 2024. pridružila Trumpovoj predsjedničkoj kampanji kao glasnogovornica. Trump je povodom njezinog imenovanja istaknuo: “Karoline je pametna, snažna i dokazano učinkovita u komunikaciji. Siguran sam da će briljirati za mikrofonom i pomoći prenijeti našu poruku američkom narodu.”
Na svojoj kampanjskoj web stranici, Leavitt je isticala Trumpove prioritete: smanjenje poreza, poticanje rasta gospodarstva, podršku policiji i strogu kontrolu granica, uključujući nultu toleranciju za ilegalnu imigraciju i dovršetak zida na granici.
Leavitt se u siječnju 2024. pridružila Trumpovoj predsjedničkoj kampanji kao glasnogovornica. Trump je povodom njezinog imenovanja istaknuo: “Karoline je pametna, snažna i dokazano učinkovita u komunikaciji. Siguran sam da će briljirati za mikrofonom i pomoći prenijeti našu poruku američkom narodu.”