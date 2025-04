Trump najavio kraj rata, Ukrajinci otkrili špijunku koja je usmjeravala rakete za Kijev

Trump: Rusija i Ukrajina su "vrlo blizu dogovora"

Vlodimir Zelenski i Donald Trump danas su u Vatikanu na sorovodu pape Franje

Tijek događaja pratite uživo:

9:43 - Ukrajinski istražitelji (SBI), uz potporu SBU-a, podigli su optužnicu protiv šefa jednog od odjela agencije za provođenje zakona u Kijevskoj regiji. Za mito od 15.000 dolara, organizirao je ilegalni prijelaz muškarca koji je bio obvezan na vojnu službu.

Planirao je bjeg kroz Volinjsku regiju – prvo automobilom do hotela, zatim motociklima kroz šumu do neslužbenog graničnog prijelaza. No, bjegunca su uhvatile poljske vlasti i vratile u Ukrajinu, gdje je brzo otkriven identitet organizatora. Osumnjičenom prijeti do 9 godina zatvora zbog organizacije ilegalnog prelaska granice, a istraga se nastavlja.

9:40 - Službenici Sigurnosne službe Ukrajine (SBU) priveli su agenticu ruske FSB u blizini Kijeva, koja je koordinirala ruske raketne i dronske napade na ukrajinske vojne položaje, javlja Ukrinform. Prema SBU-u, postavljala je skrivene Wi-Fi kamere kod vojnih objekata kako bi snimke u stvarnom vremenu slala ruskoj obavještajnoj službi.

Uhićena je u trenutku postavljanja prve nadzorne kamere, kupljene novcem FSB-a. Kod nje su pronađeni videouređaj i mobitel s dokazima suradnje. Identificirana je kao 30-godišnja nezaposlena stanovnica Borispila, regrutirana putem Telegram kanala. Osim usmjeravanja napada, trebala je izvještavati i o posljedicama ruskih udara.

Optužena je za veleizdaju u ratnim uvjetima i prijeti joj doživotna zatvorska kazna uz oduzimanje imovine. Ranije je SBU priveo i muškarca koji je pomagao ruskim snagama u Donjeckoj regiji.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Rusija i Ukrajina približavaju mirovnom sporazumu, pozivajući obje strane da se sastanu na razgovorima na "vrlo visokoj razini" kako bi finalizirale dogovor. "Vrlo su blizu dogovora i dvije strane bi se sada trebale sastati, na vrlo visokim razinama, kako bi ga 'završile'", napisao je Trump kasno u petak na svojoj platformi Truth Social, nedugo nakon što je sletio u Rim, gdje bi u subotu trebao prisustvovati papinom sprovodu.

Dodao je da je "većina glavnih točaka dogovorena". "Zaustavite krvoproliće, odmah. Bit ćemo gdje god je potrebno kako bismo pomogli u olakšavanju kraja ovog okrutnog i besmislenog rata!" napisao je američki predsjednik. Trump je rekao da je to bio "dobar dan" razgovora i sastanaka s Rusijom i Ukrajinom. Posebni američki izaslanik Steve Witkoff u petak se ponovno sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Moskvi.