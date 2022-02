Trump nahvalio Putina: 'Ovo što radi je genijalno, on je mirotvorac, a Biden je nesposoban'

Bivši američki predsjednik Donald Trump gostovao je u radijskoj emisiji, u kojoj je hvalio Vladimira Putina.

Jedna od nezaobilaznih tema pri gostovanju na konzervativnom radiju bila je ukrajinska kriza.

"Gledao sam jučer televiziju i rekao 'ovo je genijalno'. Putin proglašava velik dio Ukrajine nezavisnim. Pa to je divno", komentirao je Donald Trump, piše ABC News.

“I said, this is genius. Putin declares a big portion of Ukraine independent. Oh, that’s wonderful... How smart is that? He’s gonna go in and be a peacekeeper… We could use that on our southern border... Here’s a guy who’s very savvy… I know him very well. Very, very well.” pic.twitter.com/OpXqWntM29