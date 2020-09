Trump: Merkel je preslaba da prekine Putinov Sjeverni tok 2

Na trovanju Alekseja Navaljnog, čini se, najviše će profitirati Sjedinjene Američke Države. Jer, situacija u kojoj se režim Vladimira Putina okrivljuje za atentat na Navaljnog, koji se tek prekjučer probudio iz kome u njemačkoj bolnici Charité, otvara prostor za pritisak na Angelu Merkel da zaustavi Sjeverni tok 2, novi plinovod iz Rusije za zapadnu Europu.

– Dugo već savjetujemo članicu NATO-a Njemačku da ne dovrši Sjeverni tok 2. Podržali bismo njihovo povlačenje iz projekta, no mislim da je Njemačka ipak preslaba da bi to učinila. U energetskom smislu, ona zatvara svoje nuklearne elektrane i one na ugljen. To ih je stavilo u vrlo loš položaj – komentirao je Trump dodavši da Njemačka plaća milijarde dolara za ruski plin, a dužna je NATO-u. Zaobilaženje Ukrajine Kancelarka Merkel početkom godine pri susretu s Putinom izjavila je da se ne slaže s američkom politikom sankcija za sve koji grade Sjeverni tok 2.

– Unatoč sankcijama bit će moguće dovršiti Sjeverni tok 2. Ima zastoja, ali dovršit će se – rekla je tada. Međutim, zbog situacije s Navaljnim njemačka kancelarka suočava se s unutrašnjim pritiskom.

– Nadam se da nas Rusi neće prisiliti na promjenu pozicije kod Sjevernog toka 2 – rekao je ministar vanjskih poslova Heiko Maas dodavši da će se procijeniti posljedice potencijalnog otkazivanja projekta. Onda je popustila i sama Merkel – njezin glasnogovornik Steffen Sibert rekao je da “kancelarka vjeruje kako se ništa ne smije isključiti”, a odgovor Moskve “neće se čekati mjesecima”.

Međutim, treba znati kako u gradnji plinovoda, koji je više od 93 posto dovršen (gotovo je 2300 od ukupno 2460 kilometara), sudjeluje 600 izvođača, a Oliver Hermes, predsjednik poslovne udruge OAOEV, rekao je da bi prekidanje projekta moglo pokolebati investitore u buduće njemačke i europske projekte. Također, i dalje se ističe da bi obustava Sjevernog toka 2 ostavila Europu sa slabijim pristupom plinu, ali i puno višim cijenama američkog plina iz škriljevca te ukapljenog plina iz Katara ili drugih izvora. Sjeverni tok 2 nadogradnja je Sjevernog toka, plinovoda koji spaja ruski grad Viborg, nedaleko od finske granice, s Greifswaldom u sjevernoj Njemačkoj. Ovo je najdulji podmorski plinovod na svijetu. Sjeverni tok 2 dodatne su dvije plinovodne linije kojima je svrha povećanje kapaciteta megaplinovoda.

S dovršenjem Sjevernog toka 2 ukupni će godišnji kapacitet dosegnuti 110 milijardi kubika plina. Projekt je od početka vrlo ambiciozan s očitim ciljem izravne dostave ruskog plina u Europu, pri čemu korištenje mreže plinovoda kroz Ukrajinu više nema toliku važnost. Tako nije čudno što je nositelj projekta ruski Gazprom preko tvrtke Nord Stream AG, u kojoj su u većinskom vlasništvu, odnosno Nord Stream 2 AG, koja gradi Sjeverni toki 2 i u kojoj su jedini vlasnici. Suvlasnici su tvrtke Nord Stream AG i njemački Wintershall, tvrtka čiji je vlasnik njemački kemijski gigant BASF. Wintershall je u vrijeme osnivanja Nord Stream AG-a bio najveći njemački proizvođač sirove nafte i prirodnog plina.

Zatim je tu PEG Instraktur AG, tvrtka u vlasništvu njemačke energetske kompanije E.ON Beteiligungen, a onda i nizozemski N.V. Nederlandse Gasunie te francuski Engie, koji se priključio u ožujku 2010. Uloga LNG-a u Omišlju Ambicije su Gazproma bile velike, s Nord Streamom 2 planirala se i distribucija plina na tlo Velike Britanije, no od toga se odustalo. Ali ne i od plasiranja plina ravno u Europu, što ne odgovara Amerikancima, koji u energentima vide ključan geostrateški resurs. Od početka se s različitih strana pokušavalo blokirati projekt. Sama ideja o izravnoj dostavi ruskog plina u Europu nastala je još 1997., no Sjeverni tok 1 dovršen je tek 2012.

Prava geostrateška borba razvila se oko Sjevernog toka 2 jer se radi o kapacitetu koji bi, iz američkog kuta gledanja, učvrstio ovisnost Europe o ruskom plinu te tako i ojačao veze EU, odnosno Njemačke i Rusije. Amerikanci, također, imaju i vlastiti plinski resurs, a to je plin dobiven iz škriljevca kojim nastoje konkurirati te smanjiti ruski utjecaj prodajom plina u Europi. Ovdje svakako ne treba zaboraviti ni ukapljeni plin za koji će se terminal uskoro dovršiti i u nas, u Omišlju na otoku Krku. Sjeverni tok 2 zamišljen je kao joint venture Gazproma, Royal Durch Shella, E.ON-a, OMV-a i Engieja.

No, Amerikanci su pronašli ključnog saveznika u Poljskoj, koja je u lipnju 2015. uspjela blokirati stvaranje zajedničke tvrtke navodeći upravo prevelik utjecaj Gazproma na europskom tržištu, što je problem za njezin novi LNG terminal u Świnoujścieu. Novim plinovodom, govorili su tada Poljaci, upravljaju kompanije koje su već na poljskom tržištu, a to omogućuje prevelik utjecaj stranih kompanija. Putin je ponudio da Rusija sama dovrši Sjeverni tok 2.