HOĆE GRENLAND

Dramatično upozorenje nakon poruke iz Bijele kuće o korištenju vojske: Prijeti li NATO-u nezapamćena kriza?

Trump
Reuters/PIXSELL
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
07.01.2026.
u 06:35

Trump je već u prvom mandatu 2019. pokušavao kupiti Grenland od Danske, ali je bio odbijen,Sada, nakon venezuelanske operacije, retorika je postala oštrija

Bijela kuća je u utorak potvrdila da predsjednik Donald Trump i njegov tim razmatraju "niz opcija" za stjecanje Grenlanda, uključujući mogućnost korištenja američke vojske, što je izazvalo oštre reakcije europskih saveznika i upozorenja da bi takav potez mogao označiti kraj NATO saveza. "Predsjednik Trump je jasno dao do znanja da je stjecanje Grenlanda prioritet nacionalne sigurnosti Sjedinjenih Država, ključno za odvraćanje neprijatelja u arktičkoj regiji", izjavila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. "Predsjednik i njegov tim razmatraju niz opcija za ostvarenje ovog važnog vanjskopolitičkog cilja, a korištenje američke vojske uvijek je opcija na raspolaganju vrhovnom zapovjedniku", dodaje se.  Ova izjava dolazi samo nekoliko dana nakon američke vojne operacije u Venezueli, u kojoj su elitne postrojbe uhitile i izručile predsjednika Nicolása Madura u New York, gdje se suočava s optužbama za trgovinu drogom i oružjem. Trump je nakon te operacije ponovno oživio svoju dugogodišnju ideju o Grenlandu, ističući da je otok "neophodan za nacionalnu sigurnost" zbog strateškog položaja, bogatstva rijetkim zemljanim mineralima i sve većeg utjecaja Rusije i Kine u Arktiku. Trump je već u prvom mandatu 2019. pokušavao kupiti Grenland od Danske, ali je bio odbijen,Sada, nakon venezuelanske operacije, retorika je postala oštrija. Visoki savjetnik Stephen Miller u intervjuu za CNN u ponedjeljak izjavio je da "Grenland očito treba biti dio Sjedinjenih Država" te da "nitko se neće vojno boriti protiv SAD-a oko budućnosti Grenlanda". Millerova supruga Katie objavila je na društvenim mrežama kartu Grenlanda prebojanu u boje američke zastave s natpisom "USKORO", što je dodatno podgrijalo napetosti.

Europski lideri brzo su reagirali. U zajedničkoj izjavi u utorak, čelnici Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Italije, Poljske, Španjolske i Danske poručili su: "Grenland pripada svom narodu. Samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima koja se tiču njihovih odnosa." Naglasili su da sigurnost Arktika mora biti zajednički cilj NATO saveznika, uz poštivanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta prema Povelji UN-a.

Danska premijerka Mette Frederiksen upozorila je da bi američki napad na Grenland – koji je autonomni teritorij Danske i pokriven NATO-ovim člankom 5 – "značio kraj svega", uključujući NATO i sigurnosnu arhitekturu nakon Drugog svjetskog rata. Grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen nazvao je američku retoriku "potpuno neprihvatljivom" i poručio da "dosta je fantazija o aneksiji".

Državni tajnik Marco Rubio navodno je u zatvorenom briefingu kongresnicima umirio ton, rekavši da je cilj kupnja Grenlanda, a ne invazija. Međutim, Bijela kuća nije isključila nijednu opciju, uključujući kupnju ili sporazum o slobodnom udruživanju sličan onima s pacifičkim otocima. Grenland, s oko 57.000 stanovnika, već je dom američkoj vojnoj bazi Pituffik (bivši Thule), ključnoj za sustav ranog upozoravanja na balističke rakete. Otok je bogat rijetkim mineralima neophodnima za zelenu tranziciju i vojnu tehnologiju, a topljenje leda otvara nove pomorske rute i resurse. Analitičari upozoravaju da bi prisilno preuzimanje Grenlanda moglo dovesti do raspada transatlantskog saveza i novih podjela na Zapadu. Situacija ostaje napeta, a diplomacija intenzivna.

Grenland - najveći svjetski otok koji nije kontinent - nalazi se u Arktiku. To je ujedno i najrjeđe naseljeno područje. Tamo živi oko 56 000 ljudi, uglavnom autohtonih Inuita. Oko 80% teritorija prekriveno je ledom, što znači da većina ljudi živi na jugozapadnoj obali oko glavnog grada Nuuka. Grenlandsko gospodarstvo uglavnom se temelji na ribarstvu, a država prima velike subvencije od danske vlade.No posljednjih godina porastao je interes za prirodne resurse Grenlanda, uključujući rudarstvo rijetkih zemnih minerala, urana i željeza. Oni bi mogli postati dostupniji kako globalno zatopljenje dovodi do topljenja masivnog ledenog pokrova koji prekriva otok. Vrijedni mineralni resursi bili su ključni fokus Trumpa i u drugim dijelovima svijeta, uključujući i u njegovim poslovima s Ukrajinom. Godine 2019., tijekom svog prvog predsjedničkog mandata, Trump je ponudio kupnju otoka, ali mu je rečeno da nije na prodaju. Obnovio je svoj interes nakon povratka u Bijelu kuću u siječnju 2025. i nije isključio upotrebu sile. Također je bilo kontroverznih posjeta Grenlandu na visokoj razini. Potpredsjednik J. D. Vance otputovao je tamo u ožujku i održao govor u kojem je optužio Dansku da ne ulaže dovoljno u zaštitu teritorija. Novi spor oko američkih namjera izbio je krajem 2025. kada je Trump imenovao posebnog izaslanika za Grenland, Jeffa Landryja, koji je otvoreno govorio o tome da otok postane dio SAD-a.Iako je dio kontinenta Sjeverne Amerike, Grenlandom već oko 300 godina upravlja Danska - udaljena gotovo 3000 km. No američki sigurnosni interes na Grenlandu također datira daleko u prošlost, a dvije američke administracije prije Trumpa poduzele su neuspješne pokušaje da ga steknu. Otok je bio kolonija do sredine 20. stoljeća. Veći dio tog vremena ostao je izoliran i siromašan. Nakon što je nacistička Njemačka okupirala kopnenu Dansku tijekom Drugog svjetskog rata, SAD su izvršile invaziju na otok, uspostavivši vojne i radio postaje. Nakon rata, američke su snage ostale na Grenlandu. Svemirska baza Pituffik, ranije poznata kao zračna baza Thule, od tada je pod upravom SAD-a. Godine 1951., obrambeni sporazum s Danskom dodijelio je SAD-u značajnu ulogu u obrani teritorija, uključujući pravo na izgradnju i održavanje vojnih baza. Godine 1953. otok je postao dio Kraljevine Danske, a Grenlandčani su postali danski državljani. Godine 1979., referendum o samoupravi dao je Grenlandu kontrolu nad većinom politika unutar teritorija, dok je Danska zadržala kontrolu nad vanjskim poslovima i obranom. Grenland je dom danskih vojnih baza, kao i američkih, piše BBC.

Ključne riječi
Grenland Donald Trump

AL
AP_LaPAPA
07:35 07.01.2026.

EU sve više podsjeća na jumbo BiH. Nikome to ne bih.

LP
ljerka.p2911
07:26 07.01.2026.

Prijeti li NATOu kriza? Ne prijeti.

Avatar nekakav
nekakav
06:57 07.01.2026.

Pa rusija je problem, što se sad na ameriku palite?! Eu će pozvati na smirivanje situacije, ili na pregovore. Očekujem reakciju istu kakvu eu ima na izraelsko otimanje palestine, protjerivanje palestinaca.a možda da uršula i kaka vele danskoj da nek prihvate realnost, baš kako godinama se srbiji govori u vezi kosova. Što se sad čudi eu, pa 50 godina hrani tu i takvu ameriku, podilazi koj, podupire u baš svakom napadu. Pa eto, revolucija jede svoju djecu. Ne brinite, neće boljeti. Kad vrh eu politike javno govori da rusi imaju preveliki teritorij samo za sebe, onda puno lakše će dancima pojasniti gdje im je mjesto. Hehe, kako vas trump razbucao. Sad vidite zašto je eu komisija baš u ovakvom sastavu. Ima smisla, kad čisto malo razmisliš. Ne bi amer ništa mogao da eu vode ozbiljni političari. Ali sa ovima, eu će biti 55.usa država.

