Nestlé povlači hranu za novorođenčad u 25 zemalja. Među njima Hrvatska

Nestlé, proizvođač širokog spektra proizvoda od KitKata do Nescafea, objavio je kasno u ponedjeljak da do sada nije potvrđen nijedan slučaj bolesti povezan s povučenim proizvodima. Nakon što je otkriven problem s kvalitetom sastojka kod vodećeg dobavljača, Nestlé je proveo "testiranje cijelog ulja arahidonske kiseline i pripadajućih mješavina ulja korištenih u proizvodnji potencijalno pogođenih proizvoda za prehranu novorođenčadi", rekao je glasnogovornik kompanije. Po završetku testiranja, Nestlé je povukao sporne proizvode te trenutačno aktivira alternativne dobavljače ulja arahidonske kiseline, povećava proizvodnju u nekoliko tvornica i ubrzava isporuku neoštećenih proizvoda iz distribucijskih centara kako bi održao opskrbu.

Simptomi trovanja hranom mogu se brzo razviti

Iz kompanije navode da opoziv obuhvaća serije prodane diljem Europe, kao i u Turskoj i Argentini, zbog moguće kontaminacije cereulidom, toksinom koji proizvode određeni sojevi bakterije bacillus cereus. "Malo je vjerojatno da će toksin biti deaktiviran ili uništen kuhanjem, korištenjem kipuće vode ili tijekom same pripreme mlijeka za dojenčad", priopćila je britanska Agencija za standarde hrane (FSA).

Jane Rawling, voditeljica odjela za incidente u FSA, dodala je: "Cereulid može uzrokovati simptome trovanja hranom koji se mogu brzo razviti, a uključuju povraćanje i grčeve u želucu." Austrijsko ministarstvo zdravstva objavilo je da opoziv obuhvaća više od 800 proizvoda iz više od 10 Nestléovih tvornica, što ga čini najvećim u povijesti kompanije. Glasnogovornik Nestléa nije mogao potvrditi te brojke. Nestlé je objavio brojeve serija proizvoda prodanih u različitim zemljama koji se ne bi smjeli konzumirati te je poručio kako radi na tome da poremećaji u opskrbi budu minimalni.

Kompanija je navela da je potencijalni rizik identificiran u jednoj tvornici u Nizozemskoj. Nizozemska uprava za sigurnost hrane (NVWA) priopćila je kako je Nestléova istraga pokazala da je kontaminirana sirovina korištena na više proizvodnih lokacija, uključujući i one izvan Nizozemske. Opoziv se odnosi i na Hrvatsku. Zbog potencijalne prisutnosti cereulida, kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. opozvala je ograničene serije određenih NAN formula za dojenčad u suradnji s Državnim inspektoratom RH.

Prema podacima konzultantske tvrtke SkyQuest Technology Group, Nestlé kontrolira gotovo četvrtinu globalnog tržišta dječje hrane vrijednog 92,2 milijarde dolara. Iako Nestlé ne objavljuje detaljne podatke o prodaji, dječja formula dio je njihovog odjela za prehranu i zdravlje, koji je u 2024. godini činio 16,6 posto ukupne prodaje od 91,4 milijarde švicarskih franaka.