Nepalci namamljeni u rat za Rusiju svjedoče užasima: 'Vidjeli smo pakao'

Tisuće nepalskih obitelji suočavaju se s gubitkom voljenih, namamljenih lažnim obećanjima unosnih karijera i ruskog državljanstva, samo da bi završili na bojištima Ukrajine boreći se za Rusiju. Jedna od takvih obitelji je obitelj Rai, čiji je sin Dwon, 26-godišnjak, napustio studij znanosti u Rusiji kako bi se pridružio vojsci, da bi poginuo na frontu. Ilegalna regrutacija, koju potiču trgovci ljudima i ekstremno siromaštvo, nastavlja se unatoč diplomatskim naporima, izvještava The Times. Dwon Rai, koji je u ranim dvadesetima otišao u Rusiju na studij, iznenadio je roditelje fotografijom u vojnoj uniformi. "Nismo bili potpuno svjesni da se pridružio ruskoj vojsci", rekao je njegov otac Dhanraj Rai, opisujući šok kada su saznali da je njihov sin napustio sveučilište. "Rekao nam je da nije tako rizično kao što se pričalo. Dwonu je rečeno da ga neće ni pozvati u rat... zvučao je stvarno optimistično da se ništa loše neće dogoditi. Rekao je da će, ako ne ode, iznevjeriti svoje prijatelje", prisjetio se Dhanraj. Sredinom rujna obitelj je primila glasinu o Dwonovoj smrti, no vijest nije stigla od vlade, već od nepoznatog indijskog dječaka koji je tvrdio da je Dwonov prijatelj. "Nismo mu vjerovali", rekao je Dhanraj.Tek u studenom nepalsko ministarstvo vanjskih poslova poslalo je službenu obavijest, potvrdivši tragičnu sudbinu njihovog sina.

Obitelj Rai samo je jedna od tisuća pogođenih ilegalnom regrutacijom Nepalaca za rusku vojsku. Prema procjenama nepalskog ureda za borbu protiv trgovine ljudima (AHTB), između 6000 i 10.000 građana, uglavnom iz Nepala, ilegalno je regrutirano i prokrijumčareno za borbu, dok CNN navodi čak 15.000. "Nepalski vojnici, poznati kao Gurkhe, poznati su po svojim vojnim vještinama", navodi se u izvješću, ali za razliku od službe u britanskoj ili indijskoj vojsci, regrutacija za Rusiju odvija se ilegalno, izvan međunarodnih sporazuma. Nepalska vlada izvijestila je u listopadu da je 101 Nepalac ubijen, a 125 nestalo, iako se strahuje da su stvarne brojke znatno veće. Ministarstvo vanjskih poslova odbija više procjene, nazivajući ih „pretjeranima“, ali priznaje da je primilo zahtjeve za 349 nestalih osoba. Privremena vlada Nepala tvrdi da je zaustavila regrutaciju uhićenjem regrutera i zabranom radnih dozvola za Rusiju i Ukrajinu još prije dvije godine. No, stručnjaci za trgovinu ljudima upozoravaju da se regrutacija nastavlja. "Nekada su nam tijela stizala gotovo svakodnevno, ali sada je to rjeđe", rekao je Krishna Pangeni, šef AHTB-a, potvrdivši da proces nije potpuno zaustavljen.

Rusija je, prema ukrajinskim procjenama, regrutirala najmanje 18. 000 stranih boraca, a neki stručnjaci vjeruju da bi taj broj mogao doseći i 50.000, uključujući muškarce iz Latinske Amerike, Afrike i Azije. "Ako stranac pogine, nema socijalnih isplata niti odgovornosti", objasnio je Andrij Jusov iz ukrajinske vojne obavještajne službe, naglašavajući zašto Kremlj preferira strane borce.

Mnogi regruti, poput Prakasha Bohare, 28-godišnjaka koji je 2024. otišao u Rusiju, privučeni su obećanjima visokih plaća. "Prijatelji su mu rekli da je posao u Rusiji unosan", kaže. Vidio je videozapise s bojišta na TikToku koje su objavili nepalski vojnici, piše The Times. No, stvarnost na frontu u Donjecku bila je daleko od obećanja. "Prijatelj s kojim ste maloprije ručali umire, a kad vas netko pita gdje je, morate odgovoriti: 'Umro je'", rekao je Bohara. Preživio je nakon godinu i pol službe te je vraćen kući u svibnju. "Ne morate ići nigdje drugdje da biste vidjeli pakao", dodao je.

Regrutacija često prolazi kroz mrežu trgovaca ljudima koji djeluju pod krinkom konzultantskih tvrtki. "Trećina nepalskih konzultantskih tvrtki za obrazovanje posluje ilegalno“, izvijestili su lokalni mediji. Krishna Pangeni otkrio je da se mnoge bave krivotvorenjem dokumenata, pranjem novca i trgovinom ljudima. Ishwor Lamichane, 39-godišnjak koji je 2023. platio 4000 dolara za turističku vizu, regrutiran je pod lažnim obećanjem medicinske dužnosti. Zarobljen je samo dva mjeseca nakon dolaska u Moskvu. Njegova supruga Jeena, koja zarađuje samo 85 funti mjesečno, prijavila je konzultantsku tvrtku policiji, ali bez uspjeha. Trgovci ljudima koriste i TikTok, gdje objavljuju videe s uputama za regrutaciju i hvale se visokim plaćama. Unatoč tvrdnjama nepalske vlade da u posljednjih sedam mjeseci nije primila pritužbe o krijumčarenju, Pangeni potvrđuje da se regrutacija nastavlja, iako sporije. Obitelji poput Raiovih suočavaju se s dodatnim teretom: za repatrijaciju Dwonova tijela zatraženo je 6000 dolara. "Nismo imali toliko novca", rekao je Dhanraj. "Morali smo prepraviti sve dokumente kako bismo tamo pokrenuli proces kremiranja", dodaje.

Ruska vlada obećala je odštetu obiteljima poginulih, no Dhanraj, godinu dana nakon sinove smrti, još uvijek čeka. "Gubim nadu u vladu“, rekao je, nakon što mu je ministarstvo savjetovalo da sam ode u Rusiju, gdje je odbijen na granici. Jeena, čiji je suprug Ishwor nestao, primila je samo 400 dolara odštete 2023. i jednu glasovnu poruku od njega. Nepalsko ministarstvo vanjskih poslova tvrdi da je u „bliskoj komunikaciji“ s obiteljima i Rusijom, ali rezultati izostaju.