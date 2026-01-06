VIDEO Snimka Vučića s upaljenom svijećom postala hit: 'Ovo nikad nisam vidio u životu'

Kratki video koji prikazuje srpskog predsjednika Aleksandra Vučića kako ljubi plamen upaljene svijeće u crkvi postao je viralni fenomen na društvenoj mreži X. Snimku je objavio korisnik pod imenom Ferman, uz komentar: "Ovo nikad nisam vidio u svom životu. Čovjek ljubi upaljenu svijeću. Možda je to običaj u Čipuljićima, ali stvarno nisam znao da tako nešto postoji." Objava je u kratkom roku prikupila više od 118 tisuća pregleda, nekoliko tisuća lajkova i stotine komentara, pokrenuvši žustru raspravu.

Na videozapisu, snimljenom u unutrašnjosti pravoslavne crkve, vidi se Vučić kako pali svijeće na stalku. Nakon što je zapalio nekoliko svijeća, naginje se i usnama dodiruje plamen jedne koja je već gorjela, a zatim se križa. Upravo je taj trenutak izazvao nevjericu i postao predmetom ismijavanja među brojnim korisnicima, koji su potez protumačili kao bizaran i neprimjeren.

Lavina reakcija nije dugo čekala. Većina komentara bila je ispunjena humorom i kritikom, a mnogi su Vučićev potez iskoristili za političku satiru.

"Prvo je zapali, pa je poljubi, pa se prekrsti... simbolika svega što on jest, suprotnost normalnom", napisao je jedan korisnik u komentaru koji je prikupio stotine lajkova. Drugi su se šalili na njegov račun, pitajući se što bi se dogodilo "da je pokušao ugasiti svijeće", dok su treći jednostavno dijelili isječak uz opise poput "vođa države koji je neznalica".