Procurili detalji tajnog dogovora? Bivša Trumpova savjetnica otkrila što je Putin nudio SAD-u

Operacija američkih elitnih postrojbi Delta Forcea, kojom je uhvaćen venezuelski predsjednik Nicolás Maduro i njegova supruga Cilia Flores, te njihovo izručenje u New York zbog optužbi za "narco-terorizam" i trgovinu drogom, izazvala je globalni potres. No, iza munjevite akcije koja je prošla gotovo bez otpora i s minimalnim ozljedama američkih vojnika, krije se dublja geopolitička igra - povratak na sfere utjecaja velikih sila. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno je proglasio da će SAD "voditi" Venezuelu dok ne osiguraju pristup njezinim ogromnim rezervama nafte. "Ovo je naša zapadna hemisfera – mi ovdje upravljamo stvarima", izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Operacija je probudila sjećanja na 2019., kada je Fiona Hill, bivša Trumpova savjetnica za Rusiju, pred Kongresom svjedočila o ruskim signalima: Kremlj je navodno nudio "čudan dogovor" - slobodne ruke SAD-u u Venezueli u zamjenu za odustajanje od Ukrajine. "Vi imate Monroeovu doktrinu u svom dvorištu, mi svoju u Ukrajini", prenijela je Hill rusku poruku, piše Telegraph.

Danas se čini da je taj "dogovor" indirektno oživio. Rusija je javno osudila akciju kao "nezakonitu", ali reakcije su bile suzdržane. Dmitrij Medvedev, blizak Vladimiru Putinu, priznao je da je Trumpovo ponašanje "očito nezakonito", ali i "dosljedno" u obrani američkih interesa, dodajući da je Latinska Amerika "američko dvorište". Ruski komentatori poput Aleksandra Dugina i Igora Girkina čak su izrazili divljenje "uzornoj" operaciji, videći u njoj lekciju za Moskvu. Analitičari poput Johna E. Herbst, bivšeg američkog veleposlanika u Ukrajini, vide u tome signal Rusiji: "Mi čistimo svoje dvorište, vi svoje." Međutim, upozoravaju da takav pristup slabi međunarodno pravo i otežava SAD-u osuđivanje ruske agresije na Ukrajinu.

U Kijevu reakcije su pomiješane. Predsjednik Volodimir Zelenski ironično je komentirao: "Ako to možete tako lako učiniti s diktatorima, onda znate što sljedeće." Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha dao je mlaku osudu, naglašavajući kršenja ljudskih prava u Venezueli, ali i potrebu poštivanja međunarodnog prava – upravo onoga protiv čega se Ukrajina bori tri godine.

Stručnjaci poput Michaela Kofmana iz Carnegie Endowmenta upozoravaju da Trumpova "diplomacija velikih sila" donosi kratkoročne dobitke, ali dugoročno slabi globalni položaj SAD-a: "Trgujete hegemonijom za trenutne pobjede." Dok se Venezuela suočava s novom erom pod privremenom predsjednicom Delcy Rodríguez, koja odbija američke zahtjeve, a Rusija gubi ključnog saveznika i izvor prihoda od nafte, svijet ulazi u novu fazu – gdje sfere utjecaja ponovno određuju pravila igre. Pitanje je: koliko će ta "cijena" biti visoka za Ukrajinu i globalni poredak? Situacija ostaje napeta, s diplomacijom u sjeni sile.