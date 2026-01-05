Naši Portali
Sandra Veljković
Autor
Sandra Veljković

Maduro, SAD i EU ili kako se u praksi živi u svijetu u kojem je nestabilnost “novo normalno”

05.01.2026. u 16:24

Godina 2026. ulazi u političku kroniku ne kao godina raspleta, nego kao godina upravljanja nestabilnošću, što je stanje koje je postalo novo normalno

Nitko zapravo ne bi trebao biti iznenađen američkom akcijom u Venezueli i europskim relativno blagim odgovorom na to, a on je preko šefice vanjske politike Kaje Kallas glasio: pratimo situaciju, sigurnost EU građana je najvažnija, Maduro nema legitimitet, ali se u svim okolnostima moraju poštovati međunarodno pravo i Povelja UN-a, uz poziv na suzdržanost. Ova akcija i reakcija potpuno se uklapaju u vrijeme u kojem se svijet nalazi: trajna nestabilnost je postala redovno, “novo normalno” stanje, gdje se moć pokazuje kao fleksibilnost i vještina da se krizama upravlja, ali ne da ih se riješi, već samo da se spriječi da ne eskaliraju.

politika Venezuela napad na Venezuelu Trump Maduro

