Maduro, SAD i EU ili kako se u praksi živi u svijetu u kojem je nestabilnost “novo normalno”

Nitko zapravo ne bi trebao biti iznenađen američkom akcijom u Venezueli i europskim relativno blagim odgovorom na to, a on je preko šefice vanjske politike Kaje Kallas glasio: pratimo situaciju, sigurnost EU građana je najvažnija, Maduro nema legitimitet, ali se u svim okolnostima moraju poštovati međunarodno pravo i Povelja UN-a, uz poziv na suzdržanost. Ova akcija i reakcija potpuno se uklapaju u vrijeme u kojem se svijet nalazi: trajna nestabilnost je postala redovno, “novo normalno” stanje, gdje se moć pokazuje kao fleksibilnost i vještina da se krizama upravlja, ali ne da ih se riješi, već samo da se spriječi da ne eskaliraju.