Trump je promijenio stranu i dopušta Rusiji da mijenja NATO-ovu politiku

Rečenica koja kaže da će započeti “dijalog između Rusije i NATO-a, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se riješila sva sigurnosna pitanja i stvorili uvjeti za deeskalaciju” zvuči čudno jer ignorira činjenicu da Amerika u NATO-u nije posrednik, već najvažnija NATO-saveznica bez koje nema ni saveza. Ta rečenica zvuči i kao pobjeda ruskog predsjednika Vladimira Putina koji konstantno govori o tome da želi s Amerikancima razriješiti “korijenske uzroke”.



Konačno, ta rečenica implicira da je američki predsjednik Donald Trump već promijenio stranu svoje zemlje. Da je prešao iz NATO-ovih redova na stranu Putina. To smo već dugo nagađali, upozoravali da se upravo to događa, ali svejedno je šokantno vidjeti da je to sada stavljeno i na papir, makar i papir koji je samo nacrt i koji može biti prekrojen do konačne verzije mirovnog sporazuma o Ukrajini. Čak i da se to sada izbriše iz tog dokumenta, Trumpov poriv da tretira NATO kao nešto strano i nemilo, a da više bliskosti i razumijevanja pokazuje prema Putinu, očito ostaje kao nešto što će se samo vraćati do kraja njegove vladavine. Pa ako prođe, prođe.