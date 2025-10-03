Program za sufinanciranje dizala i pročelja: Ovo su uvjeti koje zgrada treba ispuniti

Ako živite u zgradi s više od tri kata, a susjedi su vam osoba s invaliditetom, trudnica, umirovljenik, dijete koje još nije krenulo u školu, a još ste i u kulturno-povijesnoj cjelini grada – lift je vaš! Naravno, ako ga djelomično i platite jer država će ga sufinancirati s 30 posto. Ako Grad daje još nešto, to bi bilo sjajno jer i na temelju sudjelovanja lokalne samouprave u projektu zgrada ostvaruje bodove na listi prvenstva za dizala.
BROJNI POZNATI GOSTI
FOTO Domaća glumica pokušala se udati u tajnosti, od znatiželjnih pogleda štitili su je zaštitari
podno Velebita
Obzirom da smo dobili zakon o komasaciji gdje se vide prvi pozitivni rezultati izvlaštenja 338 vlasnika u međimurskoj županiji, i gdje vidimo sada nove pozitivne pomake u Cetini gdje se gradi solarna elektrana na površini od 250 ha, naime to upareno sa novim zakonom o pomorskom dobru i davanju pomorskog dobra na koncesiju od 99 godina hotelima, te pozitivni pomaci u oprezivanju kratkoročnog smještaja kao i pozitivni pomaci u uvođenju poreza na nekretnine rezultirali su time da će ti djedovonu investitori otkupljivati za 0,5 e/m2, da će hoteli uzrupirati i zatvoriti sve plaže oko njih, da su nam cijene nekretnina i nakon uvođenja poreza otišle u nebo te da je cijena najma također pratila pozitivne pomake. Uskoro nam dolaze i pozitivni pomaci u smanjenju kolesterola obzirom na organizirano poskupljenje svinjskih polovica. Božić će ove godine biti skup!