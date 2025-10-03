Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
KAKO DO SUBVENCIJA

Program za sufinanciranje dizala i pročelja: Ovo su uvjeti koje zgrada treba ispuniti

Autor
Mateja Šobak
03.10.2025.
u 06:01

Oba su programa na javnom savjetovanju do kraja listopada, trebali bi se donijeti u prosincu pa će sufinanciranje početi iduće godine. I za liftove i za pročelja bit će raspisani javni pozivi

Ako živite u zgradi s više od tri kata, a susjedi su vam osoba s invaliditetom, trudnica, umirovljenik, dijete koje još nije krenulo u školu, a još ste i u kulturno-povijesnoj cjelini grada – lift je vaš! Naravno, ako ga djelomično i platite jer država će ga sufinancirati s 30 posto. Ako Grad daje još nešto, to bi bilo sjajno jer i na temelju sudjelovanja lokalne samouprave u projektu zgrada ostvaruje bodove na listi prvenstva za dizala.

Ključne riječi
obnova fasada suvlasnici subvencija dizalo

Komentara 2

Pogledaj Sve
DU
DudekiliPlinkovic
07:04 03.10.2025.

Obzirom da smo dobili zakon o komasaciji gdje se vide prvi pozitivni rezultati izvlaštenja 338 vlasnika u međimurskoj županiji, i gdje vidimo sada nove pozitivne pomake u Cetini gdje se gradi solarna elektrana na površini od 250 ha, naime to upareno sa novim zakonom o pomorskom dobru i davanju pomorskog dobra na koncesiju od 99 godina hotelima, te pozitivni pomaci u oprezivanju kratkoročnog smještaja kao i pozitivni pomaci u uvođenju poreza na nekretnine rezultirali su time da će ti djedovonu investitori otkupljivati za 0,5 e/m2, da će hoteli uzrupirati i zatvoriti sve plaže oko njih, da su nam cijene nekretnina i nakon uvođenja poreza otišle u nebo te da je cijena najma također pratila pozitivne pomake. Uskoro nam dolaze i pozitivni pomaci u smanjenju kolesterola obzirom na organizirano poskupljenje svinjskih polovica. Božić će ove godine biti skup!

PO
poluprovokator
06:40 03.10.2025.

Lijepo je djeliti naš novac. E vozila, elektropaneli, liftovi...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još