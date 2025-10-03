Program za sufinanciranje dizala i pročelja: Ovo su uvjeti koje zgrada treba ispuniti

Ako živite u zgradi s više od tri kata, a susjedi su vam osoba s invaliditetom, trudnica, umirovljenik, dijete koje još nije krenulo u školu, a još ste i u kulturno-povijesnoj cjelini grada – lift je vaš! Naravno, ako ga djelomično i platite jer država će ga sufinancirati s 30 posto. Ako Grad daje još nešto, to bi bilo sjajno jer i na temelju sudjelovanja lokalne samouprave u projektu zgrada ostvaruje bodove na listi prvenstva za dizala.



