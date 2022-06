Trudnica ukrala 48 čokolada u dućanu: 'Napravila sam to da prehranim svoju djecu'

Trudnica R. (30) osuđena je na 10 mjeseci zatvora nakon što su je ulovili u krađi u trgovačkom lancu u koji je ušla s djecom.

Prema presudi stoji da je u srpnju oko 19.15 sati u Zagrebu u trgovini “uzela i za sebe nepripadno zadržala 48 čokolada Milka Alpine Milk 270 g, sveukupne vrijednosti 1137,12 kuna”. Čokolade je pospremila u dječju torbu obješenu na ručkama dječjih kolica, nakon čega je prošla blagajnu, piše Danica.hr.

Žena je na sudu priznala krađu i rekla kako su je uhvatili zaštitari pa je ukradenu robu odmah vratila.

“Napravila sam to da prehranim svoju djecu. Majka sam troje djece i trudna sam s četvrtim. Nemam nikakvih primanja. Žao mi je i to se više nikad neće ponoviti”, skrušeno je priznala. Sud joj je odredio da joj se zatvor zamjenuje radom za opće dobro: jedan dan zatvora – dva sata rada. No, ako se ne javi na rad, odmah će je strpati iza rešetaka.

Sudac je kao olakotnu okolnost spomenuo njezino siromaštvo i neimaštinu, a kao otegotnu činjenicu kako je ranije već osuđivana za krađe. Žena (30) se može žaliti na presudu s obzirom na to da je nepravomoćna.

