Muškarac na Redditu o svojoj bizarnoj krađi: 'Sin (5) ga se bojao pa sam susjedi ukrao vrtnog patuljka!'

Jedan je anonimni muškarac nedavno na Redditu s korisnicima podijelio neobično priznanje; rekavši da je susjedi s travnjaka ispred kuće ukrao vrtnog patuljka koji je užasavao njegovog petogodišnjeg sina.

Objasnio je da njegova susjeda Cindy ima veliki vrt, a u jednom je dijelu napravila "selo patuljaka" u kojem je izložila svoje ukrase, no nedavno je svojoj kolekciji dodala i jednog novog patuljka kojeg se dječak jako boji i zbog njega se ne želi igrati ni u svom vrtu.

Čovjek kaže da je pokušao sa susjedom dogovoriti da ga sama skloni ali je ona to odbila; pa je shvatio da mora uzeti stvari, odnosno patuljka, u svoje ruke i sakrio ga u obližnji grm.

- Nedavno je Cindy dobila novog patuljka, a moj je petogodišnji sin, ne znam zašto, užasnut od kad ga je vidio; iako je patuljak 'normalan', s vrtlarskom motikom i košarom cvijeća.

Pitao ju je, kaže, bi li ga premjestila u stražnji vrt ili iza grmlja na svojoj terasi, no ona je to odbila.

- Mislim da nisam tražio puno! - rekao je muškarac koji priča i da se sinu nekidan lopta otkotrljala u susjedino dvorište, no nikako nije htio otići po nju.

- Plakao je i molio me da ja idem pa sam sakrio patuljka, a vratiti ću ga kad se on skroz prestane igrati - ispričao je svoj plan i dodao kako 'zna da ne bi trebao dirati tuđu imovinu, ali isto tako misli da se dijete ima pravo igrati bez straha od patuljka', no nisu se svi korisnici s njim složili:

- Imate odgovornost kao roditelj objasniti svom djetetu iracionalne strahove. A ne krasti od susjeda - napisao je jedan, a drugi je dodao da 'inače u životu drugi ljudi neće prilagođavati svoje živote prema strahovima njegovog sina'.

