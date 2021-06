Trudeau nakon otkrića masovne grobnice: 'Nećemo se skrivati ​​od toga. Moramo priznati istinu'

Kanadski premijer Justin Trudeau obvezao se u ponedjeljak pružiti veću podršku preživjelima škola za prisilnu asimilaciju domorodaca nakon što je otkrivena masovna grobnica 215 domorodačke djece.

Riječ je o učenicima škole Kamloops Indian Residential School u Britanskoj Kolumbiji, zatvorenoj 1978., a njihovi su ostaci pronađeni uz pomoć posebnog radara.

Trudeau je obećao "konkretnu akciju" za podršku preživjelima, obiteljima i domorodačkom stanovništvu, ali nije precizirao što bi to moglo biti.

"Nažalost, ovo nije iznimka ili izolirani incident. Nećemo se skrivati ​​od toga. Moramo priznati istinu. Rezidencijalne škole su bili stvarnost - tragedija koja je postojala ovdje, u našoj zemlji, i moramo prihvatiti ", rekao je Trudeau.

Neka su djeca imala samo 3 godine, a uzrok njihove smrti još uvijek nije poznat. Slučaj je potaknuo pozive na istragu svih bivših rezidencijalnih škola. Institucije kojima upravlja vlada ili Crkva su namijenjene prisilnoj asimilaciji domorodačke djece.

"Temeljita istraga svih bivših rezidencijalnih škola mogla bi dovesti do dublje istine o genocidu nad našim ljudima", rekao je nacionalni čelnik kanadske Skupštine prvih naroda Perry Bellegarde, a prenijele novine The Globe and Mail.

Desetljećima su tisuće djece oduzimane od njihovih obitelji i smještane u internate, gdje su morali naučiti tradiciju europskih kolonijalista da bi zaboravili vlastitu kulturu. Nasilje i seksualno zlostavljanje bili su česti u ovim školama.

"Uspjeli smo potvrditi ono što je naša zajednica otprije znala", kazala je o otkriću čelnica domorodačke zajednice Rosanne Casimir. "U ovome trenutku, imamo više pitanja nego odgovora".

Šestogodišnja istraga nad kanadskim sustavom rezidencijalnih škola, koji je nasilno odvajao domorodačku djecu od njihovih obitelji, utvrdila je 2015. godine kako je taj u međuvremenu ukinuti sustav predstavljao "kulturni genocid". U izvješću se dokumentira strašno fizičko nasilje, neuhranjenost i druga zvjerstva kojima su mnoga od 150 tisuća djece koja su pohađala te škole bila izložena. Škole su uglavnom vodile kršćanske crkve u ime državne vlasti, od 1840-ih pa sve do 1990-ih godina.

Izvješće je utvrdilo da je više od 4.100 djece umrlo za vrijeme boravka u rezidencijalnoj školi. Vjeruje se da 215 djece čiji su ostaci pronađeni zakopani ispod nekada najveće takve škole u Kanadi nisu dio te statistike, te da su njihove smrti ostale nezabilježene do ovoga otkrića.

Trudeau je na Twitteru napisao kako mu ta vijest "slama srce – u bolnom podsjećanju na to mračno i sramotno poglavlje u povijesti naše zemlje".

Godine 2008. kanadska se vlada službeno ispričala zbog tog sustava. Domorodačka zajednica priopćila je kako do sredine lipnja očekuje preliminarne rezultate istrage.