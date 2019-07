Slomili mu ruku i rebra: Mladići izudarali starca (77) u Puli

Trojica maskiranih muškaraca jutros su u Puli napala 77-godišnjeg Evelina Valea koji je teško ozlijeđen završio u bolnici.

Kako piše Glas Istre, 77-godišnjaku je slomljena ruka i tri rebra, a navodno je incident započeo kada su muškarci došli na terasu Old City Bara i htjeli skinuti istarsku i hrvatsku zastavu. Čuvar to nije dopustio, a oni su se vratili s palicama, bacili na njega stolicu, napali ga i izudarali na tlu.

- Došli su oko šest sati i dirali hrvatsku i istarsku zastavu koje vise na terasi. Upozorio sam ih da to ne čine, a oni su rekli da u 9.30 sati moraju na postrojavanje u vojsku te da su pred zastavom svaki dan. Onda su otišli i vratili se nakon sat vremena s palicama, maskama i kapuljačama na glavama. Nisu ništa rekli, samo su me počeli tući. Udarali su me u glavu, u ruku, a nakon što sam pao, nogama su me tukli po rebrima- prepričao je Vale za Glas Istre.

Nadzorne kamere kafića na Danteovom trgu snimile su cijeli događaj koji je prijavljen policiji.