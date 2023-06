Trogir pod policijskom opsadom: Još traže odbjeglog bivšeg policajca, BMW i motocikl

Po Trogiru i okolici već dva dana patroliraju do zuba naoružani policajci svih rodova, uključujući i pripadnike Specijalne policije. Cilj im je pronaći odbjeglog Branka Mamića (55), inače njihova bivšeg kolegu.

Prijavljivani nasilnik

Mamić je, naime, umirovljeni policajac, višestruko prijavljivani obiteljski nasilnik, koji se nakon što mu je kod zadnjeg privođenja službeni pištolj oduzet ponovo domogao oružja. Kako, možda on objasni kada ga ili uhite ili se preda. Uglavnom, Mamića se sada traži zbog pokušaja ubojstva 32-godišnjaka te ga se sumnjiči da mu je ispalio dva metka u glavu i jedan u prsa. Dogodilo se to u centru Trogira prije neki dan, a motiv je, prema kuloarskim pričama, Mamićeva bolesna ljubomora na mlađeg muškaraca.

Suluda ljubomora dovela je do tragedije koja u pozadini ima još jednu klasičnu priču iz Hrvatske. Jer prema pisanju Slobodne Dalmacije, Mamić je 32-godišnjaku ubojstvom prijetio još prije pola godine. No za prijetnju nije prijavljen, jer, kako piše Slobodna Dalmacija, 32-godišnjak nije bio nazočan kada mu je Mamić ubojstvom prijetio, a nakon što je doznao što se dogodilo, navodi Slobodna Dalmacija, odbio je to prijaviti jer se nije želio uplitati u probleme obitelji čiji je susjed.

No, bez obzira na to što je žrtva odbila prijaviti prijetnje, netko je valjda trebao malo bolje kontrolirati Mamića jer je riječ o osobi s poviješću nasilnog ponašanja, koja je uz to nedugo prije pokušaja ubojstva 32-godišnjaka izašla iz istražnog zatvora. U svibnju je nepravomoćno osuđen jer je od kraja 2022. do 9. siječnja vrijeđao suprugu pred djecom govoreći joj da je maloumna. Uz to je tražio njezin mobitel da bi vidio s kim komunicira.... I tada ga je motivirala ljubomora pa je uzeo pištolj, vikao je i na koncu je ispalio hitac u zid... Srećom nitko nije bio ozlijeđen, a Mamić je nakon toga uhićen i pištolj mu je oduzet. Bio je optužen za više djela povrede djetetovih prava, nasilje u obitelji, prijetnje, općeopasnu radnju.... Nepravomoćno je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije i pol godine zatvora. Od izrečene kazne u zatvoru treba provesti 10 mjeseci, dok mu je ostatak zamijenjen uvjetnom uz rok kušnje od pet godina. Tužiteljstvo se žalilo na visinu kazne, ali i na odluku o ukidanju istražnog zatvora koji mu je zamijenjen mjerama opreza. Te su mjere uključivale zabranu prilaska obitelji, a je li tu zabranu sada prekršio, još se ne zna.

Pucao kroz prozor

Po onom što je do sada poznato, sumnja se da je Mamić, prije no što je pucao u 32-godišnjaka, došao u trgovinu u kojoj je mladić radio. Prvo ga je verbalno napao, a zatim je pričekao da izađe s posla. Nakon što je 32-godišnjak sjeo u svoj automobil, Mamić mu je, kako se sumnja, prišao i kroz otvoren prozor pucao u njega pa pobjegao. Teško ozlijeđeni 32-godišnjak prevezen je u bolnicu gdje mu je pružena pomoć, a bolnicu čuva policija.

Što se tiče Mamića, policija je objavila njegovu fotografiju te zatražila pomoć građana, koje je upozorila i da mu se ne približavaju ako ga primijete, već da odmah zovu policiju. Naveli su da se osim Mamića traži i BMW X5, crne boje, oznaka ST 8124 K i motocikl Piaggio FLY oznaka ST 5691 Z. Policija moli sve one koji su vidjeli bilo Mamića, vozilo ili motocikl, kao i sve one koji možda znaju gdje se skriva, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili da se jave na broj telefona 192.