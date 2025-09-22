Triglav osiguranje u 2025. ostvarilo vrlo visoki ESG rating

Na posljednjem ocjenjivanju ESG ratinga za 2025. godinu, koje provodi Hrvatska gospodarska komora, Triglav osiguranje ostvarilo je vrlo visok ESG rating. Time se Društvo svrstava u gornji razred održivih poduzeća na hrvatskom tržištu. Također, ovakav rezultat ESG ratinga potvrđuje kontinuirani napredak i jačanje održivih praksi obzirom da je Društvo ostvarilo rast ratinga u odnosu na prošlu godinu. Posebno vrijedi naglasiti da je, prema rezultatima ESG ratinga HGK za 2025. godinu, Triglav ujedno i prvi u sektoru osiguranja u Hrvatskoj u odnosu na ostala društva koja su sudjelovala u ocjeni ESG ratinga, čime je još snažnije potvrđena njegova pozicija predvodnika u održivom poslovanju unutar osigurateljne industrije.

„Visoka razina ESG ratinga Društva nije slučajan rezultat, već proizlazi iz angažmana i doprinosa cijele organizacije, ali i jasne strategije i dosljednog ostvarenja konkretnih ciljeva održivosti. U 2025. godini posebno smo se usredotočili na energetsku tranziciju, obnovu voznog parka s većim udjelom hibridnih vozila te jačamo transparentnost kroz izvještavanje po CSRD Direktivi na konsolidiranom nivou Grupe Triglav. Ponosni smo što smo unutar osigurateljnog sektora prepoznati kao predvodnici, ali naš cilj uvijek ostaje isti, a to je stalno podizati standard društveno odgovornog i održivog poslovanja“, izjavio je Filip Škunca, menadžer za održivi razvoj u Triglav osiguranju.

Rezultati koje Društvo danas ostvaruje izravno proizlaze iz mjera koje su pokrenute u proteklom razdoblju. Prelazak na električnu energiju isključivo iz obnovljivih izvora od svibnja 2024. omogućio je značajno smanjenje ugljičnog otiska, a puni učinak te mjere bit će vidljiv tijekom cijele 2025. godine.

Uz energetsku tranziciju, važan iskorak napravljen je i u području održive mobilnosti. Sredinom 2025. godine Društvo je obnovilo vozni park te je značajno povećan udio hibridnih vozila.

Snažna usmjerenost na održivost prepoznata je i u području transparentnosti. Tijekom 2025. godine Triglav osiguranje po prvi je puta sudjelovalo u izvještavanju o održivosti prema CSRD direktivi. Na mrežnim stranicama Društva objavljen je i ovjereni prijevod konsolidiranog Izvješća o održivosti Triglav Grupe, čime su svi ključni ESG podaci dostupni široj javnosti i zainteresiranim dionicima. Dodatno, podaci su predmet vanjske revizije s ograničenim uvjerenjem, uključujući i izračun emisija stakleničkih plinova za 2024. godinu (Opseg 1 i 2 te 3.15 – financirane emisije), što dodatno potvrđuje vjerodostojnost i pouzdanost objavljenih podataka.

Održivost u Triglavu ne staje samo na okolišnim i upravljačkim aspektima, već snažno obuhvaća i društvenu komponentu. Potpisivanjem Povelje o volontiranju s Volonterskim centrom Zagreb otvoren je put za širu društvenu angažiranost, kojom se zaposlenicima pruža prilika da vlastitim znanjem, vremenom i energijom doprinesu projektima važnima za društvenu zajednicu.