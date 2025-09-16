Tri muškarca prijetili i fizički napali 84-godišnjakinju

Iz policije svako malo dolaze najrazličitije informacije o raznim prekršajima i kaznenim dijelima, ali slučaj od nedjelje, 14. rujna, može se svrstati u rubriku “vjerovali ili ne”. Naime, PU vukovarsko – srijemska izvijestila je o prijetnjama i fizičkom napadu tri osobe na 84-godišnjakinju u Korođu, nedaleko od Vinkovaca.

Prema navodima policije oni su tog dana, u 17:17 sati, zaprimili dojavu građanina o napadu nekoliko osoba na stariju osobu u Korođu. Dalje navode kako su odmah na mjesto događaja žurno upućene dvije policijske ophodnje, koje su potvrdile istinitost dojave i odmah započele traganje za počiniteljima. Nedaleko mjesta događaja policijski službenici su zatekli 36-godišnjaka i 33-godišnjakinju koje su priveli u Policijsku postaju Vinkovci radi provođenja kriminalističkog istraživanja, a nedugo potom je priveden i 52-godišnjak.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako su 14. rujna oko 17 sati u obiteljskoj kući u Korođu, troje osumnjičenika, maskirani i uz prijetnju vatrenim oružjem, 84-godišnjakinji predali pisanu poruku na kojoj su bile upute da preda sav nakit, novac i bankovne kartice s PIN brojevima. Nakon što im je 84-godišnjakinja odbila predati traženo, osumnjičeni su je srušili na pod i zadali joj nekoliko udaraca po tijelu. No, zbog njenog glasnog dozivanja pomoći, prestali su s napadom i udaljili se iz kuće - navode iz PU.

Temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru provedena je pretraga doma i drugih prostorija u Korođu koje koristi 52-godišnjak, kada su pronađeni i oduzeti odjevni predmeti za koje se osnovano sumnja da su počinitelji nosili za vrijeme izvršenja kaznenog djela.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, zbog sumnje u pokušaj kaznenog djela Razbojništvo, troje osumnjičenika je 15. rujna uz kaznenu prijavu predano pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.