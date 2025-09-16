Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
NEDALEKO VINKOVACA

Tri muškarca prijetili i fizički napali 84-godišnjakinju

Zagreb: Privođenje osoba uhićenih zbog sumnje na manipuliranje putnim nalozima u Ministarstvu vanjskih poslova
Marko Lukunic/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
16.09.2025.
u 15:05

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, zbog sumnje u pokušaj kaznenog djela Razbojništvo, troje osumnjičenika je 15. rujna uz kaznenu prijavu predano pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.

Iz policije svako malo dolaze najrazličitije informacije o raznim prekršajima i kaznenim dijelima, ali slučaj od nedjelje, 14. rujna, može se svrstati u rubriku “vjerovali ili ne”. Naime, PU vukovarsko – srijemska izvijestila je o prijetnjama i fizičkom napadu tri osobe na 84-godišnjakinju u Korođu, nedaleko od Vinkovaca.

Prema navodima policije oni su tog dana, u 17:17 sati, zaprimili dojavu građanina o napadu nekoliko osoba na stariju osobu u Korođu. Dalje navode kako su odmah na mjesto događaja žurno upućene dvije policijske ophodnje, koje su potvrdile istinitost dojave i odmah započele traganje za počiniteljima. Nedaleko mjesta događaja policijski službenici su zatekli 36-godišnjaka i 33-godišnjakinju koje su priveli u Policijsku postaju Vinkovci radi provođenja kriminalističkog istraživanja, a nedugo potom je priveden i 52-godišnjak.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja kako su 14. rujna oko 17 sati u obiteljskoj kući u Korođu, troje osumnjičenika, maskirani i uz prijetnju vatrenim oružjem, 84-godišnjakinji predali pisanu poruku na kojoj su bile upute da preda sav nakit, novac i bankovne kartice s PIN brojevima. Nakon što im je 84-godišnjakinja odbila predati traženo, osumnjičeni su je srušili na pod i zadali joj nekoliko udaraca po tijelu. No, zbog njenog glasnog dozivanja pomoći, prestali su s napadom i udaljili se iz kuće - navode iz PU.
Temeljem naloga Županijskog suda u Vukovaru provedena je pretraga doma i drugih prostorija u Korođu koje koristi 52-godišnjak, kada su pronađeni i oduzeti odjevni predmeti za koje se osnovano sumnja da su počinitelji nosili za vrijeme izvršenja kaznenog djela.
Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, zbog sumnje u pokušaj kaznenog djela Razbojništvo, troje osumnjičenika je 15. rujna uz kaznenu prijavu predano pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.
Ključne riječi
Vinkovci napad

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još