Trgovcima prihodi rasli 8,8%, najveći i dalje Konzum. Ovo je nova ljestvica top 10 trgovačkih lanaca

Prihodi u trgovini na malo mješovitom robom kod najvećih trgovaca u sektoru, njih 41, lani su iznosili 8,41 milijardu eura, što je nominalan rast za 8,8%, pokazalo je istraživanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN). Prihodi su im, tvrdi se, nominalno rasli za 679 milijuna eura u odnosu na 2023. (7,73 mlrd. eura). U promatranom uzorku troje ih je manje nego godinu prije – La-Vor Trade i Decentia, koje je preuzeo Studenac, te TP Varaždin, koji je preuzeo NTL, no zato je prodajnih mjesta bilo više za 126, odnosno ukupno 5266.

– Top 10 u 2024. predvodi Konzum plus, a slijede Lidl, Plodine, Spar, Kaufland, Studenac, Tommy, KTC, NTL i Trgovina Krk – kažu iz AZTN-a. Konzum plus i dalje je najveći trgovac na malo mješovitom robom. Imao je najveći nominalni rast prihoda, zatim Studenac (oba bilježe rast u iznosu većem od 100 mil. eura). Treći je Lidl, a slijede ga Plodine, Spar i Kaufland (od 50 do 100 milijuna eura), potom NTL, Tommy, Eurospin i KTC (između 20 do 50 mil. eura). Regionalni trgovci koji su ostvarili značajniji rast prihoda su Boso (između 10 i 20 milijuna), Ribola, Djelo Vodice, Trgovina Krk, Bakmaz, NewMIP te Slavonija Bošković (od 5 do 10 milijuna). Konzumov tržišni udio lani je iznosio 20-30% i bilježi blagi pad u odnosu na 2023., uz jednoznamenkasti rast prihoda te 636 prodajnih mjesta.

Tržišni udio članica Schwarz grupe, koje zajedno drže 20-30% tržišta, također je blago pao – Lidl je imao 10-20%, Kaufland 5-10%, kažu iz AZTN-a. Studenac je prvi po broju prodajnih mjesta (1411 trgovina) i zajedno s NTL-om ima najveći porast tržišnog udjela na listi prvih 10, potom Plodine i KTC. Najveći prihod u djelatnosti maloprodaje lani je ostvaren u supermarketima, čak 4,4 milijarde eura, što je 52,3% ukupnog prometa, slijede hipermarketi s 1,66 milijardi eura i 19,7% udjela u prometu. U samoposluživanjima je ostvareno oko 1,62 milijarde eura, a u malim prodavaonicama 731 milijun eura. Istraživanje je pokazalo da su prosječne marže za prehrambene proizvode u prošloj godini bile najviše u kategoriji pekarskih i konditorskih proizvoda, a zatim u kategoriji svježeg voća i povrća.

Kada se uspoređuju prosječne bruto marže u 2024. u odnosu na 2023. za osam promatranih kategorija roba, rezultati istraživanja pokazuju kako se u šest kategorija bilježi neznatno povećanje prosječne bruto marže (meso i mesne prerađevine, pekarski proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, bezalkoholna pića i voda, konditorski proizvodi te osnovni prehrambeni proizvodi), dok se u preostalim dvjema kategorijama bilježi neznatan pad prosječne bruto marže (meso peradi i jaja, svježe voće i povrće).