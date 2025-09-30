Naši Portali
ISTRAŽIVANJE POKAZALO

Trgovcima prihodi rasli 8,8%, najveći i dalje Konzum. Ovo je nova ljestvica top 10 trgovačkih lanaca

Šibenik: Konzum tijekom trećeg općeg bojkota trgovina u Hrvatskoj
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
1/3
Autor
Jolanda Rak Šajn
30.09.2025.
u 07:05

Prosječne marže u prošloj godini bile najviše u kategoriji pekarskih i konditorskih proizvoda, a zatim u kategoriji svježeg voća i povrća

Prihodi u trgovini na malo mješovitom robom kod najvećih trgovaca u sektoru, njih 41, lani su iznosili 8,41 milijardu eura, što je nominalan rast za 8,8%, pokazalo je istraživanje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN). Prihodi su im, tvrdi se, nominalno rasli za 679 milijuna eura u odnosu na 2023. (7,73 mlrd. eura). U promatranom uzorku troje ih je manje nego godinu prije – La-Vor Trade i Decentia, koje je preuzeo Studenac, te TP Varaždin, koji je preuzeo NTL, no zato je prodajnih mjesta bilo više za 126, odnosno ukupno 5266.

– Top 10 u 2024. predvodi Konzum plus, a slijede Lidl, Plodine, Spar, Kaufland, Studenac, Tommy, KTC, NTL i Trgovina Krk – kažu iz AZTN-a. Konzum plus i dalje je najveći trgovac na malo mješovitom robom. Imao je najveći nominalni rast prihoda, zatim Studenac (oba bilježe rast u iznosu većem od 100 mil. eura). Treći je Lidl, a slijede ga Plodine, Spar i Kaufland (od 50 do 100 milijuna eura), potom NTL, Tommy, Eurospin i KTC (između 20 do 50 mil. eura). Regionalni trgovci koji su ostvarili značajniji rast prihoda su Boso (između 10 i 20 milijuna), Ribola, Djelo Vodice, Trgovina Krk, Bakmaz, NewMIP te Slavonija Bošković (od 5 do 10 milijuna). Konzumov tržišni udio lani je iznosio 20-30% i bilježi blagi pad u odnosu na 2023., uz jednoznamenkasti rast prihoda te 636 prodajnih mjesta.

Tržišni udio članica Schwarz grupe, koje zajedno drže 20-30% tržišta, također je blago pao – Lidl je imao 10-20%, Kaufland 5-10%, kažu iz AZTN-a. Studenac je prvi po broju prodajnih mjesta (1411 trgovina) i zajedno s NTL-om ima najveći porast tržišnog udjela na listi prvih 10, potom Plodine i KTC. Najveći prihod u djelatnosti maloprodaje lani je ostvaren u supermarketima, čak 4,4 milijarde eura, što je 52,3% ukupnog prometa, slijede hipermarketi s 1,66 milijardi eura i 19,7% udjela u prometu. U samoposluživanjima je ostvareno oko 1,62 milijarde eura, a u malim prodavaonicama 731 milijun eura. Istraživanje je pokazalo da su prosječne marže za prehrambene proizvode u prošloj godini bile najviše u kategoriji pekarskih i konditorskih proizvoda, a zatim u kategoriji svježeg voća i povrća.

Kada se uspoređuju prosječne bruto marže u 2024. u odnosu na 2023. za osam promatranih kategorija roba, rezultati istraživanja pokazuju kako se u šest kategorija bilježi neznatno povećanje prosječne bruto marže (meso i mesne prerađevine, pekarski proizvodi, mlijeko i mliječni proizvodi, bezalkoholna pića i voda, konditorski proizvodi te osnovni prehrambeni proizvodi), dok se u preostalim dvjema kategorijama bilježi neznatan pad prosječne bruto marže (meso peradi i jaja, svježe voće i povrće).

TA
Tarantula
07:16 30.09.2025.

Trgovcima su rasli prihodi jer su neopravdano podigli cijene, nije da Hrvati kupuju više namirnica nego ih skuplje plaćaju. Ovdje je jasan pokazatelj da inflacija nije 3% nego 9%, ali naš državni zavod za sratistiku ima svoju metodologiju izračuna.

Avatar nekakav
nekakav
07:18 30.09.2025.

jadna država sa ovakvim analitičarima. kolki je sad konzumov tržišni udio, 20-30%?! evo vama plaća, 1.000-2.000 eura, ok? kolka je inflacija, 5-10%? trgovina je barem sva u brojkama koje su egzaktne, prihod ti je tolki i tolki, u odnosu na prošlo razdoblje trebaš osnovne računske operacije. ali našim analitičarima ni operacija oduzimanja nije jasna, kamoli postotni račun. nego, dal bi ovo znao riješiti netko od nedavno reklamiranih doktora znanosti?

