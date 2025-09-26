Njemački gigant čije proizvode cijene i mnogi Hrvati gasi čak 13.0000 radnih mjesta

Dobavljač automobilske opreme Bosch najavio je da će do 2030. ukinuti oko 13.000 radnih mjesta u Njemačkoj, kao dio opsežnog plana štednje. Posebno pogođene bit će podružnice u Bavarskoj, dok će Franačka zasad biti pošteđena većih rezova. Teške posljedice očekuju se u regijama Allgäu i München.

U Immenstadtu, gdje je zaposleno oko 4.200 radnika na proizvodnji kočnih sustava i kamera, planira se ukinuti otprilike 650 radnih mjesta. U Holzkirchenu, na ITK Engineering kampusu blizu Münchena, gdje se razvijaju softverska rješenja, također se očekuju otkazi, iako konkretne brojke još nisu poznate. Na razini cijele ITK Engineering grupe, predviđeno je ukidanje 274 radna mjesta od ukupno njih 1.000, Fenix Magazin.

Sindikat IG Metall oštro je kritizirao odluku uprave, poručujući kako "odlučno odbacuju ovako masovna otpuštanja bez ikakvih jamstava za budućnost radnih mjesta u Njemačkoj". U priopćenju optužuju tvrtku da se odriče temeljnih vrijednosti poput odgovornosti i poštene suradnje. Predstavnici sindikata upozoravaju i na moguće "socijalne posljedice" za pogođene regije.

Uz Bavarsku, značajna smanjenja planirana su i u drugim saveznim pokrajinama. U Stuttgartu (Feuerbach) bit će ukinuto oko 3.500 radnih mjesta, a u Schwieberdingenu njih 1.750. U Waiblingenu Bosch planira potpuno obustaviti proizvodnju tehnologije povezivanja do 2028., čime će bez posla ostati još 560 zaposlenika.

Više otkaza nego što je ranije najavljeno

Novi val otpuštanja premašuje prethodne najave – dok se lani govorilo o 9.000 otkaza, sada se spominje petoznamenkasti broj. Bosch je već tijekom 2024. smanjio broj zaposlenih u svojoj najvećoj diviziji za više od 11.000 ljudi, uključujući 4.500 u Njemačkoj.

Uprava Boscha poručuje da je ovakav potez nužan kako bi tvrtka postigla ciljani povrat na ulaganja od 7 posto u sektoru mobilnosti, koji čini dvije trećine ukupne prodaje. U 2024. godini povrat je iznosio samo 3,8 posto. Tvrtka je također najavila skroman rast prodaje od 2 posto u 2025., na oko 57 milijardi eura, nakon blagog pada prethodne godine.