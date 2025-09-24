Treba li početi nagrađivati izvođače radova ako posao obave u roku?

Sjećate li se neke manje ili veće investicije u Hrvatskoj koja je završena prije roka? Ne prođe dan, a da na nekom od petstotinjak portala ne osvane vijest o radovima koji iz nekog razloga kasne, od uređenja dječjih igrališta za 10.000 eura do gradnje željezničkih pruga i pročistača vrijednih 100 milijuna eura. Ukucate li u neku od tražilica sintagmu "radovi kasne", dobit ćete obilje materijala za analizu o tome zašto toliko izvođača radova ima probleme s računanjem rokova. Može se dogoditi "viša sila", neki problem koji se ne može predvidjeti, ali zar baš tako često?