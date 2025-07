Treba li i Hrvatska priznati palestinsku državu?  Neki su "za", neki "protiv", a neki bi "možda" ili tek "koordinirano" s drugima

Najava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona da će Francuska u rujnu, na Općoj skupštini UN-a u New Yorku, priznati palestinsku državu posve očekivano izaziva niz reakcija. Zanimljivo je onda čuti i što na tu temu kažu domaći političari i saborski zastupnici pa smo ih pitali: bi li i Hrvatska trebala priznati Palestinu, jesmo li to već i prije trebali učiniti, poput susjedne Slovenije koja je Palestinu priznala lani, što znači ovaj Macronov potez i bi li taj njegov čin mogao sad utjecati i na promjenu stava hrvatske vlasti?

- Hrvatska apsolutno treba priznati Palestinu. Možemo! je to već i predlagao u Saboru, bili smo prvi klub u Saboru koji je tražio priznanje Palestine te smo tražili i glasanje o tome, no vladajuća većina je to odbila. Mi smatramo da palestinski narod ima pravo na svoju državu i pozdravljamo odluku Francuske da ide u tom smjeru. Ta je odluka dio francuskog pritiska na izraelske vlasti da zaustave humanitarnu katastrofu koja se događa u Gazi zato što Izrael ne pušta humanitarnu pomoć pa, nažalost, gledamo izgladnjivanje i smrt djece od gladi. Pola milijuna ljudi u Gazi prijeti smrt od gladi i potreban je svaki pritisak da se to spriječi. I nije nam jasno zašto se hrvatska Vlada ne oglašava o toj temi već se ponaša kao da se ništa ne događa - ponovila je Jelena Miloš još jednom stav Možemo! dodajući kako joj je žao što Hrvatska nije poput Slovenije već priznala Palestinu, ali kad već nije onda bi sad trebala slijediti smjer kojim ide Francuska, ali i Velika Britanija, a vjerojatno i Španjolska.

FOTO Djeca ovdje umiru od gladi. Svijet ne smije zatvoriti oči pred ovim užasom

- Očito Europa ide u smjeru priznanja palestinske države jer se EU zalaže za rješenje dviju država. I izraelski i palestinski narod imaju pravo na svoje države. Iz dana u dan gledamo izgladnjele ljude u Gazi koji izgledaju kao kosturi, ti su ljudi na rubu smrti, a mi ne činimo ništa. To što se događa u Gazi je genocid. Ako pola milijuna ljudi prijeti smrt od gladi, a jedna država nepuštanjem humanitarne pomoći instrumentalizira to kao dio ratovanja, onda to predstavlja genocid. Kako drugačije nazvati tu situaciju nego genocidom?! - izravna je Miloš koja nije sigurna da bi se stav hrvatske vlasti i premijera Andreja Plenkovića mogao promijeniti.

- Hrvatska radi sve da nastavi šutjeti na ovu temu i da ni na koji način o tome ne zauzima stav. I da Hrvatska prizna Palestinu onda bi i ona sudjelovala u jednoj vrsti međunarodnog pritiska na Izrael da zaustavi humanitarnu krizu u Gazi. Ali izgleda da naša vlast to ne želi - nimalo optimistična nije Jelena Miloš.

Da Palestinu odmah treba priznati smatra i Anka Mrak-Taritaš (Glas) kojoj je izuzetno žao što to već nije učinjeno.

- Hrvatska se apsolutno treba ponijeti u slučaju Palestine kao Slovenija. Ali, naša vanjska politika je u potpunosti zakazala, pitanje je samo je li to slučajno ili namjerno. Prema izjavama ministra Gordana Grlića Radmana rekla bih da je namjerno. ⁠Veselim me i moram priznati da sam i očekivala ovakvu Macronovu najavu priznanja. ⁠Nadam se da ćemo ići tragom drugih zemalja i da će Macronov čin utjecati i na stav naše vanjske politike. Ustavom je definirano da Vlada i Predsjednik RH zajedno kreiraju vanjsku politiku. I konačno bi tome tako trebalo i biti - kazala nam je Mrak-Taritaš izrazivši nadu da ćemo biti u krugu progresivnih zemalja i priznati Palestinu, ali i sama izražava sumnju u ostvarenje te nade.

- Svijet dopušta genocid u Gazi unatoč međunarodnim obavezama koje proizlaze iz Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Svaka reakcija koja bi išla u pravcu zaštite civila u Gazi je već sada zakašnjela. Svaki dan koji prođe bez rezultata politiku će gurnuti u pranje nečiste savjesti, a ne u jasne korake prema uspostavi održivog mira. Postoje male šanse da najava Macrona potakne neke druge EU države na razmišljanje, no u Hrvatskoj to neće promijeniti stav HDZ-ove vlade o priznanju Palestine. Hrvatska bi trebala priznati Palestinu, ali se prema tom pitanju ne može odrediti jer ima disfunkcionalan model oblikovanja i sukreiranja vanjske politike - za priznanje Palestine založila se i Dalija Orešković (DOiSIP).

Slično razmišlja i čelnik IDS-a Loris Peršurić ističući da IDS oduvijek dosljedno zagovara mir, toleranciju, ljudska prava i poštivanje međunarodnog prava, smatrajući da se mora učiniti sve što je moguće kako bi se zaustavile strahote i patnja ljudi na tom području, posebno djece koja su najnezaštićenije žrtve svakog sukoba.

- Vjerujemo u rješenja koja ne produbljuju podjele već otvaraju prostor za dijalog i pravedan mir. Hrvatska bi, u skladu sa svojim europskim partnerima, trebala podržati svako rješenje koje može doprinijeti smanjenju nasilja i patnje civila - uključujući i priznanje Palestine, uz jasan stav da se terorizam mora osuditi, a kolektivna kazna nad civilima odbaciti. Kao zemlja koja je prošla rat, Hrvatska ima odgovornost pokazati senzibilitet i graditi stav utemeljen na dijalogu, pravu i ljudskosti. U tom smislu, razumijemo i poteze zemalja poput Slovenije, Španjolske i potencijalno Francuske, koje žele priznanje Palestine učiniti dijelom političkog pritiska za prekid rata i pokretanje ozbiljnog mirovnog procesa. Takve inicijative mogu biti korisne, ali je važno da Hrvatska svoj stav gradi odgovorno, usklađeno s europskim partnerima i vođena temeljnim vrijednostima - mirom, dijalogom i poštivanjem međunarodnog prava - poručio je Peršurić.

Za razliku od navedenih mišljenja, nezavisni Dario Zurovec protivi se tome da naša zemlja smjesta i nedvosmisleno prizna palestinsku državu.

- U interesu Hrvatske i cijelog civiliziranog svijeta je zaustavljanje humanitarne krize u Gazi i smirivanje stanja na Bliskom istoku i u tom smislu trebalo bi se uložiti veće napore. Jednostrano priznanje palestinske države nije u hrvatskom interesu, kao ni podupiranje francuskog predsjednika u njegovim pokušajima da kontrira Sjedinjenim Američkim Državama i sebe promakne u europskog vođu - reče Zurovec.

A ima i onih koji u svojim izjavama kreću od "možda". Kao, recimo, čelnik HSS-a Krešo Beljak. Ili onih koji nisu za samostalno izjašnjavanje Hrvatske već ono koordinirano s dugim zemljama EU.

- Možda je došlo vrijeme za priznanje, ali tu odluku najprije trebaju usuglasiti Vlada i predsjednik države. ⁠Pitanje je jesmo li to već trebali učiniti, a posebno pitanje je u kojim granicama. ⁠Slovenija i Hrvatska nisu samostalno dovoljno utjecajne države da bi naši ili jednostrani ili zajednički potezi mogli imati globalni značaj. ⁠Francuska ne bi trebala "solirati" nego bi trebala konačno prihvatiti činjenicu da nijedna europska država više nije supersila. EU to može biti, ali samo ako će se takve važne odluke donositi na razini cijele Unije, a ne samostalno. A hoće li Macronov potez utjecati na promjenu stava naše vlasti? Možda - izjavio je Beljak.

Šef HNS-a Krunoslav Lukačić kaže pak da HNS oduvijek zagovara mirno rješavanje sukoba, međusobno poštovanje i suradnju te priznavanje prava naroda na samoodređenje.

- Priznanje Palestine je važno pitanje koje zaslužuje široku javnu raspravu, ali i koordinaciju na razini EU, s obzirom na zajedničku vanjsku politiku država članica. Što se tiče samog priznanja Palestine, Hrvatska treba postupiti odgovorno i u koordinaciji s europskim partnerima. Dosad je pozicija Hrvatske bila jasna - podržavali smo mirno rješenje temeljeno na konceptu dviju država koje mogu živjeti u miru jedna uz drugu. Svaki korak, uključujući eventualno priznanje Palestine, treba biti koordiniran i promišljen, uzimajući u obzir širi međunarodni kontekst i potencijalne posljedice. Što se tiče Slovenije i njenog nedavnog priznanja Palestine, svaka država ima pravo donositi suverene odluke u skladu sa svojim vanjskopolitičkim prioritetima. No Hrvatska treba voditi politiku koja će osigurati stabilnost i konstruktivan doprinos miru na Bliskom istoku, pritom usklađujući svoje odluke s politikom EU. Bez obzira na inicijativu francuskog predsjednika Macrona, naš stav ostaje da Hrvatska treba djelovati u dogovoru sa svojim europskim partnerima, prvenstveno vodeći računa o miru, stabilnosti i međunarodnoj suradnji - objasnio je Lukačić.

Dario Hrebak (HSLS) ističe da njegova stranka podupire pravo palestinskog naroda za svojom državom, vjerujući da je dvodržavno rješenje jedini realan put prema trajnom miru i da to mora biti u sklopu zajedničke europske politike prema priznanju Palestine.

- To ne znači priznanje Hamasa. Budućnost Palestine mora biti u rukama demokratski izabrane vlasti koja predstavlja sve Palestince, inače priznanje nema smisla jer HAMAS je teroristička organizacija. Prvi slobodni izbori mogli bi otvoriti prostor za stabilnost i ukloniti teroristički utjecaj, uz paralelni međunarodni pritisak na Izrael da se vrati pregovorima. Priznanje treba biti dio koordiniranog europskog pristupa kako bi imalo političku težinu i ubrzalo mirovni proces. Hrvatska, kao zemlja koja je sama prošla put do međunarodnog priznanja, mora se zalagati za to da i Palestina dobije svoje mjesto u međunarodnom poretku - uz jasne granice, odricanje od terorizma i sigurnost za obje strane - kazao je Hrebak nastavljajući da Hrvatska mora donositi odluke vodeći računa o vlastitom iskustvu i međunarodnim obvezama. Komentirajući Macronov potez reče da HSLS pozdravlja to što ključne članice EU-a prepoznaju potrebu za priznanjem Palestine, no važno je da uz to ide i plan koji vodi pregovorima, jasnim granicama i sigurnosti za obje države te odricanju od terorizma, odnosno Hamasa.

- Sama gesta, bez konkretnih mehanizama, neće biti dovoljna da donese mir. Macronova najava svakako će pojačati pritisak unutar EU-a i otvoriti prostor za raspravu u Hrvatskoj. I trebamo raspravljati. Hrvatska mora biti među državama koje će zauzeti jasnu poziciju za dvodržavno rješenje i priznanje Palestine, ali to mora uključivati i nestajanje terorističkih organizacija u Palestini i demokratski izabranu vlast - poručio je Hrebak.